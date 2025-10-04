Retiran cargos contra actor de Rápido y Furioso por caso de perro que mató a mascota de un vecino

El actor y cantante Tyrese Gibson, conocido por su participación en las franquicias Rápido y Furioso y Transformers, ya no enfrenta cargos penales relacionados con el caso de un ataque de perros que terminó con la muerte de la mascota de uno de sus vecinos en el condado de Fulton, Georgia. Así lo confirmó su abogado a CBS News Atlanta, medio que informó sobre el cierre del proceso judicial.



Desestiman cargos contra Tyrese Gibson por muerte de perro de un vecino

Según la información publicada por el medio citado, todos los cargos presentados contra Gibson fueron desestimados. El caso se remontaba al 18 de septiembre de 2025, cuando las autoridades iniciaron una investigación por un incidente ocurrido en el sector de Buckhead, en Atlanta. Un residente de la zona denunció que su perro, un Cavalier King Charles Spaniel de cinco años, murió después de un presunto ataque atribuido a varios perros Cane Corso que, según las autoridades, pertenecían al actor.

De acuerdo con el reporte, el vecino aseguró que había dejado salir a su mascota al patio de su vivienda y que pocos minutos después la encontró gravemente herida. El animal fue trasladado a un centro veterinario, pero no logró sobrevivir. La investigación posterior incluyó registros de cámaras de vigilancia en los que se observaba a varios perros que, según las autoridades, pertenecían a Gibson deambulando por propiedades cercanas poco antes del hecho.

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Tras la investigación, el artista enfrentó acusaciones por crueldad animal. Gibson llegó a ser ingresado en la cárcel del condado de Fulton y posteriormente recuperó la libertad tras cumplir con los procedimientos establecidos por la justicia local. La novedad en el caso se produjo cuando la defensa confirmó que el proceso penal fue cerrado. En declaraciones recogidas por CBS News Atlanta, el abogado del actor, Gabe Banks, afirmó que los cargos fueron desestimados por las autoridades: "Tyrese recibe con satisfacción la decisión del Estado de desestimar los cargos y agradece a su familia, amigos y seguidores por su apoyo inquebrantable durante todo este proceso".



El abogado también señaló que el actor continuará concentrado en su vida personal y profesional tras el cierre del caso. Según la declaración entregada al medio estadounidense, Gibson busca dejar atrás un proceso legal que se extendió durante varios meses y que atrajo la atención de la opinión pública debido a la gravedad de las acusaciones y a su condición de figura reconocida de la industria del entretenimiento. Durante el desarrollo de la investigación, Gibson había manifestado públicamente su pesar por la muerte del animal. De acuerdo con CBS News Atlanta, el actor aseguró en publicaciones anteriores que se sentía “devastado” por lo ocurrido y expresó condolencias a la familia afectada.



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