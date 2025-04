Video: susto por fuerte caída de la influencer Lele Pons mientras revelaba el sexo de su bebé

La influencer, cantante y actriz venezolana Lele Pons y su marido, el cantante puertorriqueño Guaynaa, realizaron la revelación del sexo de su bebé durante una fiesta celebrada este viernes en Miami a la que acudieron decenas de celebridades del mundo de la música, el entretenimiento y las redes sociales. El salón, ubicado en el Faena Forum de Miami, estuvo decorado en dos tonos rosa y azul, donde la comida también estuvo pensada para honrar las raíces de la pareja ya que en el lado las mujeres se presentaron delicias puertorriqueñas y en el de hombres, sabores venezolanos.

Entre los famosos asistentes se encontraban nombres como Chayanne, Sebastián Genta, Ricky Montaner, Sebastián Yatra, Beto de Rawayana, Greeicy, Anitta, Belinda, Natti Natasha, Harry Jowsey, Isabela Grutman, Camila Coelho, Yailín la más viral y Nadia Ferreira, quienes presenciaron cómo la pareja dio vida a uno de los momentos más especiales de su vida.La revelación del sexo del bebé fue un momento mágico ya que Lele y Guaynaa eligieron una creativa forma de compartir la noticia utilizando potes de pintura. Sin embargo, al momento de realizar la revelación, la influencer sufrió dos peligrosas caídas.

Entre risas y música, la ceremonia inicio con unas palabras inspiradoras del reconocido DJ Khaled. Luego en el instante crucial, cuando Pons y Guaynaa abrieron la lata, la pintura rosa cayó sobre varios de los invitados, incluyendo a Belinda, Beto, Anitta e Isadora Figueroa. La pintura rosa también quedó sobre el suelo y la influencer al intentar evitar que le cayera se resbaló. Lele Pons se cayó en dos ocasiones seguidas golpeándose en las rodillas, pero se levantó rápidamente con ayuda de su pareja.

Lele Pons y Guaynaa serán padres de una niña.



Pons confirmó que su hija llegará este verano y que la madrina de la bebé será la estrella brasileña Anitta, una de sus grandes amigas y aliadas en la música.

La también cantante e influencer, cuyo nombre de pila es Eleonora Pons Maronese, y Guaynaa, cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez, contrajeron matrimonio hace dos años después de más de cuatro años de noviazgo. Lele Pons se ha destacado en el mundo del entretenimiento digital y la música, con millones de seguidores en Instagram y YouTube, donde es reconocida por su creatividad y humor. Guaynaa, a su vez, se ha establecido en la escena musical urbana con letras ingeniosas, ritmos pegajosos y su peculiar sentido del humor.

"Supe que mi papá era gay cuando era una niña", contó Lele Pons en el segundo capítulo de la serie sobre su vida titulada The Secret Life of Lele (La vida secreta de Lele) en su canal de YouTube. En el video, que supera las 8 millones de visualizaciones, Pons recordó lo incómodo que fue descubrir que su papá es homosexual. "Al principio, fue difícil para mí. Fue duro porque repetía su voz diciendo que era gay hasta que en mi cabeza sonó bien".

Lele Pons descubrió todo el día que vio a su papá con otro hombre. "Entré a su habitación y lo vi durmiendo con otro hombre. Y tenía como 10 años, eso para mí fue traumático porque no tenía que verlo tan vívidamente", narró en el capítulo. "Cuando mi papá me dijo que era gay, fue una sorpresa, pero no lo juzgué. Intenté entenderlo y eventualmente lo hice", agregó la creadora de contenido.

Con el tiempo, señaló que se sintió tan orgullosa de su padre que empezó a contarles a todos sus amigos de la escuela que su papá era gay, algo que le trajo algunos problemas, ya que estudiaba en un colegio católico. "Creo que tenemos la mejor relación que alguien puede tener. Somos muy unidos. Realmente unidos", señaló Luis Pons y su hija lo reafirmó diciendo que él "es mi mejor amigo".

