Actor de La reina del flow está esperando a su segundo hijo: así hizo el anuncio

A través de sus redes sociales, el actor y cantante Kevin Bury ha confirmado que será padre por segunda vez. Con una conmovedora publicación, el famoso y su pareja han anunciado que están en la etapa de la dulce espera de su segundo hijo. El actor, recordado por su papel de Cris Vega en 'La reina del flow' , sorprendió a sus seguidores con esta importante noticia.

Así anunció Kevin Bury la llegada de su segundo hijo

Junto al pequeño Iker, su primogénito de un año, la familia conformada por Kevin Bury y Michelle Olvera anunció la llegada de un nuevo integrante. En la publicación el que da la noticia es el niño, quien anuncia con mucha emoción que "seré hermano mayor". A esto se suma una foto de los padres felices con las ecografías que confirman el embarazo, así como la pequeña barriguita que ya es evidente en la actriz.

La publicación rápidamente se llenó de 'me gusta' y comentarios de seguidores y colegas que celebran la noticia junto a la familia. Famosos como Juan Palau, Carolina Serrano, Ilenia Antonini, Cristina García, José Cristancho, Johanna Fadul , entre otros, reaccionaron con comentarios llenos de buenos deseos. "Desde ya quiero niña"; "Quedé fría ice hielo"; "La noticia más hermosa"; "Se creció esa familia", les escribieron.

¿Quién es la pareja de Kevin Bury?

Michelle Olvera también es actriz y es mexicana. Desde hace varios años lleva una relación amorosa con el actor y bailarín Kevin Bury, convirtiéndose en una de las parejas más jóvenes (él de 32 y ella de 26 años) y estables de la farándula colombiana. Según han revelado, se conocieron en medio de las grabaciones de la serie juvenil NOOBEES, original de Nickelodeon, en la que trabajaron juntos.

El amor entre el colombiano y la mexicana creció en medio de las grabaciones de la serie, la cual tuvo una segunda temporada. La relación finalmente se consolidó y llevan juntos poco más de seis años. A mediados de 2023, tras varios años de relación, la pareja anunció que estaban esperando a su primer hijo y, ahora, un año después anuncian su segundo embarazo.

¿Kevin Bury estará como Cris Vega en La Reina del Flow 3?

Ante el anuncio e inicio de grabaciones de la tercera temporada de 'La reina del flow' , muchos seguidores del famoso actor se dirigieron a sus redes sociales para preguntar si hará parte de la historia en su última parte con su querido personaje de Cris Vega. El también cantante decidió hacer un comunicado público para informar a los internautas sobre su situación con la producción.

"Yo no estoy en 'La reina del flow 3', Cris Vega no está en 'La reina del flow 3', y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por cada uno de los mensajes que me han escrito. Quiero agradecerle a cada uno de los que se ha tomado el momento de pensar en Cris Vega porque siento que esto también es una respuesta al cariño que ustedes le tienen a este personaje, que es el mismo cariño que yo le tengo", expresó el actor.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co