Youtuber Paul Harrell dejó un video pregrabado anunciando su propia muerte

El youtuber Paul Harrell falleció a los 58 años. El anuncio lo hizo mediante un video pregrabado que fue publicado en su canal tras su muerte, siendo un emotivo mensaje de despedida a toda la comunidad que lo acompañó durante los últimos años.

El último video de Paul Harrell

El 4 de septiembre de 2024, el canal de YouTube de Paul Harrell se actualizó con lo que sería su último video. El metraje, que fue grabado en diciembre de 2023, era el adiós que preparó el creador de contenido para sus seguidores, los cuales superaban el millón.

"Si me están viendo, ya estoy muerto. Hace unos meses me senté aquí en este registro y les dije que me habían diagnosticado cáncer de páncreas. Lo detecté temprano, pero no tan temprano como había pensado y se ha propagado más rápido de lo que pensaba", explicó el influenciador.

En el video, el hombre relató algunos detalles de su enfermedad, la cual ya se había extendido hasta sus huesos.

"Me gustaría decirles mis más sinceras disculpas. Esperaba continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años. Me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos, así que no hay mucho más que decir que eso", confesó.

¿Quién era Paul Harrell?

El obituario publicado en línea de Paul Harrell lo describe como un veterano del Ejército y de la Marina de Estados Unidos. En su canal de YouTube hacía reseñas de armas, lo cual esperaba pudiera ayudar a otros para hacer mejores compras.

En su último video pidió que no dejaran de apoyar su canal, el cual esperan que pueda seguir activo bajo el comando de su hermano, quien fue el encargado de publicar el anuncio de su muerte.

"Supongo que la línea final, que realmente no he ensayado, es: estoy muy contento de haber tenido esto, la oportunidad de hacer todas las cosas que hemos hecho. Realmente espero que haya sido útil", destacó el fallecido youtuber antes de morir.

