El Borrego, el influencer colombiano que se hizo famoso mostrando lo mejor del campo

Carlos Alberto Díaz, más conocido como El Borrego, es un joven colombiano que, a sus 17 años, ha logrado conseguir millones de seguidores con su proyecto digital La Granja del Borrego. Este joven granjero e influencer encontró en las redes sociales una plataforma para compartir su vida y enseñar sobre el campo.

Así nació La Granja del Borrego durante la pandemia

Durante el encierro por la pandemia, El Borrego aprovechó para iniciar como influencer. Lo que comenzó como un hobby, grabando videos sobre la vida en la finca de su familia en San Francisco, Cundinamarca, se convirtió en un fenómeno viral.

"Empezamos a venir más acá, yo grababa cositas como sembraba, nunca subía nada y ya fue un día que vino el ‘hermanager’ y ese día habíamos comprado todo, el semillero, las semillas y el abono, la tierra, todo para sembrar y pues dijimos grabémoslo, qué tal a alguien le guste", señaló El Borrego a Los Informantes en el 2021.

Con casi 6 millones de seguidores en Instagram, 31 millones en TikTok y 20 millones de suscriptores en YouTube, El Borrego ha construido una comunidad digital que sigue a diarios sus experiencias no solo en la granja, sino también las vivencias propias de un joven de su edad.

La Granja del Borrego no es solo un proyecto personal, sino un trabajo en conjunto con su hermano mayor, Juan David Díaz, a quien llama el “hermanager". Ambos han convertido este hobby en un emprendimiento exitoso. “Sí claro, mi hermano ya me contrató, yo soy el empleado de mi hermano y él es el que me jala a mí a todo esto, comenzamos a hacer vídeos, pero yo no tenía idea que esto iba a llegar a donde está”, afirmó Juan David.

Asimismo, El Borrego también ha involucrado a otros familiares en la realización de sus videos, como su madre Gloria Janeth Colmenares. “Le llevo la idea, me dice ‘mamá, ayúdeme, colabore con esto’, pues siempre he sido muy alcahueta con ellos, entonces pues hagámosle”, confirmó a Los Informantes la mamá de los creadores de contenido.

Con su característico cabello ondulado e ingeniosa personalidad, Carlos Alberto Díaz sigue mostrando el campo colombiano al mundo. Lo que comenzó como una serie de publicaciones educativas en redes sociales, se convirtió en un proyecto exitoso que trascendió el mundo digital, pues El Borrego incursionó en la venta de café artesanal y escribió un libro.

