Abogada del Chapo Guzmán reveló cómo pasa sus días el condenado a cadena perpetua

Mariel Colón hizo parte del equipo de abogados que defendió aEl Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más ricos, temidos y buscados del planeta. Y como si fuera poco, luego del juicio fue la defensora de la esposa del delincuente, la exreina de belleza y madre de sus gemelas Emma Coronel. Los Informantes habló con ella en el 2021.

“Uno como humano necesita poder hablar e interactuar con otras personas, ellos no tienen eso, las únicas llamadas que el señor puede recibir son las mías o las de sus hijas una vez al mes, de 15 minutos. Emma, las únicas llamadas que puede recibir son las mías o las que les hace a sus hijas de 20 minutos al día”, aseguró la jurista sobre cómo vivía la pareja, cada uno en una prisión.

De interpretar el papel de reyes de un imperio de narcotráfico, corrupción y miedo de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán y su esposa exreina de belleza Emma Coronel Aispuro pasaron, en un abrir y cerrar de ojos, a vivir su propia narconovela entre las rejas.

“Ella puede salir de su celda dos horas al día, dos veces a la semana. Él tiene un televisor dentro de su celda, ella no”, contó Mariel Colón.

Encerrada, cada uno en una cárcel de máxima seguridad de EE.UU., lejos de sus hijas gemelas, así terminó la pareja más poderosa del Cartel de Sinaloa. Sin embargo, la abogada de ambos asegura que no puede dar ni siquiera un mensaje de amor entre ellos.

La pareja de El Chapo Guzmán y Emma Coronel está unida por crímenes inconfesables, una montaña de secretos que podrían hacer temblar a más de un político mexicano, pero sobre todo por sus dos hijas gemelas.

La abogada Mariel Colón apenas estaba por graduarse de abogada y trabajaba para la firma legal que tuvo una misión imposible defender a El Chapo Guzmán tras su extradición a EE.UU. en el gobierno Trump.

"El señor Guzmán entró ya condenado a ese juicio por la prensa. ¿Qué persona en el mundo no conoce El Chapo Guzmán? Y no precisamente por cosas positivas. No lo conocen personalmente, pero lo que dicen de él es negativo, entonces ya todos esos jurados tenían una imagen del señor Guzmán que no había nada que nosotros pudiéramos hacer”, afirmó Colón.

En los medios de comunicación, las series de televisión y hasta los corridos prohibidos, el papel de El Chapo era el del criminal más buscado del planeta. Temeroso capo de la droga de origen campesino que llegó a ser uno de los hombres más ricos, según la revista Forbes, y que conquistó a Emma Coronel cuando ya tenía 54 años, tres matrimonios fallidos, casi una docena de hijos y seis años como prófugo de la justicia.

Actualmente, El Chapo Guzmán sigue en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua.

¿Qué pasó con Emma Coronel, esposa de El Chapo, tras salir de la cárcel?

Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, recobró su libertad el 13 de septiembre de 2023 al cumplir su condena. Fue sentenciada a tres años de prisión en 2021 por tráfico de drogas y lavado de dinero.

La esposa del capo sigue compartiendo su vida en redes sociales y ha señalado que tiene la intención de escribir un libro autobiográfico donde incluiría su paso por prisión.

