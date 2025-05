Camila Osorio se fue a vivir sola a EE. UU. a los 11 años para cumplir su sueño de ser tenista

A los 11 años, mientras la mayoría de niñas aún no piensan en una carrera profesional, Camila Osorioya sabía exactamente lo que quería: ser la mejor tenista de Colombia. Y para lograrlo, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre: dejar su casa, su familia y su país para irse a vivir sola a Estados Unidos. No hablaba inglés, no conocía a nadie, pero tenía una raqueta, un sueño y una determinación admirable. Hoy, más de una década después, Camila es la número uno del país, una de las 55 mejores del mundo y un ejemplo de que los sueños, cuando se trabajan con disciplina, sí se cumplen.

“¿Qué se siente que un niño se vaya de la casa a los 11 años a vivir a otro país a hacer un deporte? Pues imagínate, para nosotros fue bastante duro”, recordó su madre, Adrian Serrano.

Camila se fue a Estados Unidos entre los 11, y vivió allí sola durante tres años. Fue un salto al vacío, impulsado por el amor al tenis y el respaldo de una familia que, aunque sufrió con la distancia, nunca dejó de apoyarla. En sus primeras semanas, la barrera del idioma fue un muro difícil de romper.

“No sabía hablar inglés, entonces me fue muy difícil las primeras semanas, me acuerdo que lloraba y le decía a mi papá como que me quería regresar”, contó María Camila Osorio a Los Informantes.

Compartía habitación con chicas de Canadá y China, y no podía comunicarse con ellas. Pero no se rindió. Aprendió, se adaptó y siguió entrenando. Porque su sueño era más grande que cualquier obstáculo.

Una familia de deportistas y una niña con carácter

Camila nació en Cúcuta el 22 de diciembre, y su mamá siempre dice que fue un regalo de Navidad adelantado. Creció en una familia donde el deporte era parte del ADN. Su abuelo materno, Rolando Serrano, fue futbolista de la selección Colombia en los años 60. Su madre fue basquetbolista, su padre y su hermano también futbolistas.

Desde pequeña, el deporte fue una elección inevitable. A los seis años, su papá le pidió que eligiera una disciplina. Camila, con su sonrisa característica, propuso tres: natación, patinaje o tenis. Escogió el tenis, y nunca miró atrás.

“Cuando apenas empecé a jugar al tenis yo era como que yo voy a ser la mejor del mundo, voy a ser la mejor del mundo, voy a jugar profesional”, recordó.

Camila empezó ganando torneos locales, luego nacionales, luego continentales. Su talento era evidente, pero lo que más destacaban sus entrenadores era su carácter. Entrenaba en la academia de Edgar Muñoz, el mismo que formó a Fabiola Zuluaga, la tenista colombiana con el mejor ranking histórico.

Desde muy joven, Camila demostró que no solo tenía técnica, sino una mentalidad ganadora. Fue campeona en todas las categorías infantiles y juveniles. Antes de cumplir la mayoría de edad, ya era la número uno de Colombia, había ganado el US Open juvenil y había sido número uno del mundo en esa categoría.

Camila Osorio, la mejor tenista de Colombia

A Camila siempre le dijeron que no tenía el físico para ser tenista profesional. Que era muy bajita, que no daría la talla frente a las europeas o asiáticas.

“Ya no crecí más. Está muy pequeña, o sea, para jugar tiene que ser más grande, o sea, no veas las europeas son altísimas, las chinas son altísimas, o sea, como que complicado”, recordó que le decían.

Pero ella nunca se dejó limitar por su estatura. Con 1.70 metros, compensa con velocidad, inteligencia táctica y una variedad de golpes que la hacen impredecible en la cancha. Por eso la llaman “la pequeña gigante del tenis”.

“Yo soy una guerrera, soy una luchadora. A mí es muy difícil que me ganen. O sea, yo no me voy por perdida, por vencida. Puedo decirte que es lo más fuerte que tengo, el corazón”, afirma Camila.

Ese espíritu es lo que la ha llevado a mantenerse entre las mejores del mundo. Ha ganado tres títulos en el circuito profesional de la WTA, ha participado en todos los torneos de Grand Slam y es la segunda latinoamericana mejor posicionada en el ranking mundial.

Así es la vida de Camila Osorio

Camila pasa la mayor parte del año viajando. “¿Cuántas semanas del año puede estar en Colombia? Por ahí, dos meses, tres meses”, contó. Vive en Cúcuta, en la casa de sus padres, pero su vida transcurre entre aeropuertos, hoteles y canchas.

Entrena hasta seis horas diarias, va al gimnasio todos los días y ha cambiado su alimentación para rendir mejor. Y no importa en qué parte del mundo esté: antes de cada partido, llama a sus papás. Es su ritual, su forma de mantenerse conectada con sus raíces.

Una estrella con los pies en la tierra

Camila es carismática, cercana, divertida. Quienes la conocen dicen que sufre de “exceso de amabilidad” y que a veces no puede terminar una frase porque se le escapa una carcajada. Pero también es consciente de lo que ha logrado y de lo que aún falta.

“Me causa gracia porque es como que ¿cuántas jugadoras hay de Colombia en el top 100? No sé cuántas de otros países con tantos privilegios o cosas, oportunidades y no están dentro de las mejores del mundo”, reflexionó. “Supongo sí es difícil valorar, pero yo creo que es más para uno, ni siquiera para las otras personas. Es como que uno sabe el trabajo que ha hecho y lo que cuesta estar ahí”.

Además de ser una atleta de élite, Camila estudia Derecho. Sueña con ser abogada especializada en deporte. Porque sabe que la vida no se detiene en la cancha.

“Hay muchas cosas por las que debo estar feliz y por las que agradezco y por las que vivo plena. Mi corazón está alegre, entonces trato de transmitir eso”, dice.

El sueño de Camila aún sigue

“Una de mis metas era ser la número uno de Colombia y actualmente lo soy, y una meta a largo plazo es ser la número uno del mundo”, dijo Camila hace más de diez años.

Hoy, ese sueño sigue intacto. Y aunque ella misma dice que “no es algo que me quite el sueño”, lo cierto es que cada paso que da la acerca más a esa meta. Porque si algo ha demostrado Camila Osorio es que no hay obstáculo que pueda detener a una niña que se fue sola a otro país para cumplir su sueño.