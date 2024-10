Caso Luz Mery Tristán: Fiscalía pedirá máxima condena para su expareja, Andrés Ricci

La reconocida patinadora colombiana Luz Mery Tristán, de 60 años, fue asesinada el 5 de agosto de 2023 en su residencia en Cali. Este crimen dejó atónito al país, pues su legado en el deporte colombiano es imborrable. Según la investigación, su pareja, Andrés Gustavo Ricci García, es el principal sospechoso del delito. En 2023, Los Informantes conoció testimonios de su hijo Mario Valencia y de su hermana Victoria.

>>>El legado de Luz Mery Tristán: más allá del patinaje, una historia de perseverancia y amor

Los primeros pasos de Luz Mery Tristán

Luz Mery Tristán empezó a escribir su historia el 17 de noviembre de 1990, en la pista de Bello, en Antioquia, cuando cruzó la meta y se llenó de lágrimas al confirmar que ella era la nueva campeona mundial de patinaje.

“Mi abuela peleaba con ella porque le decía ‘no, usted debería hacer patinaje artístico, mire que la están llamando del reinado de belleza para ser señorita Valle’ y ella le decía ‘no mamá, a mí no me gusta eso, a mí me gusta es competir, ganar’”, comentó Mario Valencia, hijo de Luz Mery Tristán y su primer esposo, Joaquín Mario Valencia, quien fue capturado en 2003, y extraditado a Estados Unidos al año siguiente, acusado de ser uno de los más importantes lavadores de dinero del narcotráfico.

“Lloró ese día, nos contó, pero al otro día estaba haciendo ejercicio, al otro día tratando de continuar su rutina y para adelante. Siempre decía: para adelante, no se puede quedar uno en el hueco”, mencionó su hijo.

Era una mujer fuerte y valiente, que luchaba por sacar adelante a los cinco hijos que tuvo con Joaquín Mario Valencia. Con ese espíritu competitivo, se aferró al deporte, una pasión que la impulsó y la hizo brillar en muchas pistas.

Así la recuerda su hermana menor, Victoria Tristán, con quien más que una relación familiar, tenía una amistad incomparable. Ella aún recuerda los profundos dolores que su hermana Luz Mery le contó, entre otras, los problemas que tuvo en su relación.

“Ella me dijo ‘esta es la última vez’. Es más, ella estuvo muy firme con su decisión de decir no más, pero él -Andrés Gustavo Ricci- no la dejaba ir. Volvía y le escribía y, como Luz Mery estaba sola, ese era el problema, ella seguía enamorada de él...En San Andrés le descubrimos su raye físicamente porque le hizo un acto de celos al frente de nosotros”, reveló Victoria.

Su legado quedó marcado en un complejo deportivo en Cali, que inauguró en 2006, un espacio que se convirtió en un semillero de campeones. Su recuerdo sigue vivo en cada uno de esos espacios que, con tanto amor, sacó adelante para que miles de jóvenes persigan sus sueños.

¿Qué ha pasado con el caso de

Luz Mery Tristán

?

Luego de la captura del empresario Andrés Ricci, se le imputaron los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas agravado el 7 de agosto de 2023. Mientras el juicio avanza, fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué.

La Fiscalía presentó pruebas contundentes en su contra, incluyendo fotografías de la escena del crimen, armas de fuego, impactos de bala y audios comprometedores.

Este viernes 18 de octubre se llevará a cabo una audiencia en la que el hijo de Luz Mery, Mario Valencia, testificará sobre los hechos, ya que presenció los abusos psicológicos y físicos que sufrió su madre.

Además, la Fiscalía anunció que pedirá la pena máxima para el empresario por el delito. La familia de Luz Mery pide justicia para que este caso no quede impune y se establezca un precedente sobre la importancia de luchar contra el feminicidio en Colombia.