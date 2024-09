Copa diferente: así es el Mundial de Fútbol para personas sin hogar que transforma vidas

En el Homeless World Cup o Mundial de Fútbol para Personas Sin Hogar, participan personas que viven en las calles o provienen de barrios extremadamente violentos y deprimidos. Este año, la competencia se llevará a cabo del 21 al 28 de septiembre en la Universidad de Hanyang, en Seúl, Corea del Sur. Equipos de 49 países se enfrentarán en un torneo en el que los goles y las victorias tienen un significado mucho más profundo: representan oportunidades para mejorar vidas y fomentar la inclusión.

La Selección Colombia femenina fue subcampeona del Homeless World Cup en México en 2018, pero casi nadie lo supo. Angie Roa, quien formó parte del equipo, recuerda la experiencia con orgullo.

"Yo jugaba de delantera, era prácticamente goleadora de la selección", comentó Angie. Aunque era la más baja del equipo, su habilidad y energía la convirtieron en una de las figuras destacadas del torneo.

El Mundial de Fútbol que enseña valores de vida

El fútbol callejero, como el que se juega en el Homeless World Cup, es diferente al tradicional. En este torneo no hay árbitros, y se incentiva a los jugadores a tomar decisiones honestas en el campo.

"No hay árbitro porque le enseñamos a nuestros participantes a tomar decisiones, ellos deben ser coherentes, deben de ser honestos, reconocer aquellas faltas, pero tomando una buena decisión ", explicó Angie. Estas reglas buscan enseñar valores fundamentales como la honestidad y la solidaridad.

El campeonato también promueve el respeto entre los jugadores, sin importar el resultado del partido. "No gana el que más goles haga, gana el que se comporte mejor, el que haga acuerdos, el que los cumpla", afirmó Angie. Esta filosofía es fundamental en un torneo donde el objetivo principal es cambiar vidas a través del deporte.

Para Angie Roa y sus compañeras, participar en el Homeless World Cup fue una experiencia que la marcó profundamente. "Yo creo que yo nunca he cantado el himno con tanta emoción y cantar ese himno me llenó de pasión, de alegría, lloré incluso cuando lo estaba cantando porque como que sentía esa sensación en el estómago", recordó. La camiseta de Colombia no solo representaba a un país, sino también el esfuerzo de superar las adversidades personales y sociales.

El Homeless World Cup fue creado en 2003 por Mel Young y Harald Schmied para ayudar a las personas sin hogar a cambiar sus vidas. Desde entonces, ha servido como una plataforma de apoyo e inclusión para miles de jugadores de todo el mundo.

El fútbol callejero es de alguna manera es más amistoso y menos violento, más solidario y menos competitivo, tanto que a veces juegan hasta sin árbitros y no pasa nada.

Este año, cuando el balón comience a rodar en el Homeless World Cup 2024, el verdadero partido no será solo en la cancha. El torneo representa un desafío contra la indiferencia y una oportunidad para que los jugadores dejen atrás las estigmatizaciones y encuentren esperanza. A través del fútbol, se construyen nuevas historias de vida y se abre el camino hacia un futuro mejor.