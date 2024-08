La regla del fútbol que cambió René Higuita con sus locuras en el Mundial de Italia 90

René Higuita, la leyenda del fútbol colombiano, está cumpliendo 58 años. El icónico portero se convirtió en una figura mundial gracias a su audaz estilo de juego y la famosa jugada del Escorpión que hizo durante un amistoso contra Inglaterra en 1995.Los Informantes habló con él y recordó cuál fue la regla que hizo cambiar con sus locuras.

“Se hicieron cosas en el fútbol y quedó para la historia que ni Pelé ni Maradona ni Messi cambiaron las normas de la FIFA”, afirmó con orgullo el exportero sobre su legado en el fútbol mundial.

René Higuita, literal, enloqueció con sus locuras, con su carisma, su melena y sus audacias muy poco convencionales en la cancha, al punto que su actuación en el Mundial de Italia 90 terminó en que la FIFA, máxima autoridad del fútbol internacional, terminara cambiando una de sus reglas: un hecho histórico.

“Anteriormente se jugaba siempre que el arquero sacaba se la devolvían y ahí hacía tiempo, después del Mundial de Italia 90 cuando vieron a ese loco que estaba jugando con los pies entonces dijeron que el arquero puede jugar, no la agarre más con la mano”, recordó Higuita.

El mayor legado de Higuita

René Higuita, figura en la Copa Libertadores obtenida por Atlético Nacional en 1989, cree que, más allá de los títulos logrados en su carrera, cambiar una regla mundial es el mayor legado que pudo dejar.

"Por encima de los títulos ganados, se dejó esa cosita en la historia para toda la vida, entonces yo creo que fue lo más importante”, señaló.

El Mundial de Italia 90 fue inolvidable e Higuita fue un protagonista indiscutible, pero redefinir el rol de arquero, marcó no solo su carrera sino su vida. “Sentía y creía que estaba haciendo algo bueno y el tiempo me dio la razón”, afirmó.

¿Cuándo fue el Escorpión de Higuita?

Sin duda, la locura que lo volvió leyenda fue la jugada del Escorpión, el 6 de septiembre de 1995, durante un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra en el estadio de Wembley, en Londres, la catedral del fútbol mundial. Una idea de surgió de un comercial que protagonizó.

“Cuando en esa publicidad me dicen juegue con los niños yo saco el balón y el niño me para el balón con el pecho y me empieza a hacer una 31 y después me hace la chalaca. Yo le respondo, como con una chalaca al revés y ahí sale el Escorpión”, recordó.

Así se le ocurrió atajar el balón de espaldas al arco, levantando las piernas e imitando las pinzas de un escorpión. “Cuando sale la publicidad en los estadios ya me pedían El Escorpión. Pasaron como dos años, y dije ‘voy a hacer el Escorpión’. Ese balón se me presentó en Wembley, eso fue una obra de Dios”. Una jugada que le dio la vuelta al mundo y se convirtió en su marca personal.

Han pasado muchos años y hoy, René Higuita, retirado como jugador profesional, pero vigente como entrenador, tiene millones de seguidores en redes sociales, cumple 58 años y sigue siendo un referente e inspiración para nuevas generaciones de futbolistas en el país y el mundo.

