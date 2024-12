Desgarrador testimonio de explotación sexual infantil: "Me empezó a vender desde los 10 años"

En Colombia, la explotación sexual infantil es una realidad desgarradora que afecta a miles de niños y niñas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales y nacionales, el problema sigue creciendo, convirtiendo al país en un destino para pedófilos en busca de menores. Blue, una joven que fue vendida por su propia madre, y 'Gloria', entregada por una amiga, son solo dos de las muchas víctimas que han decidido alzar su voz para denunciar este atroz delito.

La historia de Blue

Blue, una joven que nació en Cali, recuerda con dolor los abusos que sufrió desde temprana edad. "Lo más lejano que puedo recordar son abusos de mi progenitor, me abusó desde los 7 años", relata. Su madre, a quien Blue se refiere como su progenitora, la vendía a hombres que buscaban abusar de niñas menores. "Mi progenitora me empezó a vender sexualmente desde los 10 años", aseguró Blue a Los Informantes .

La madre de Blue buscaba a los clientes pedófilos, como el norteamericano de 63 años Peter Francis Kennedy, quien pagaba por abusar de niñas.

"Son personas peligrosas con mucho poder, sentí mucho temor, me vi amenazada muchas veces", recordó Blue.

A los 16 años, logró escapar de esa vida de explotación y encontró refugio en la Fundación Libertas International, que la rescató y le brindó apoyo psicológico.

Un nuevo comienzo

Blue, ahora mayor de edad, dejó atrás su nombre de pila y encontró en su color favorito una nueva identidad. "Estar con niños no está bien, es algo aberrante... no hay que quedarse callados ante esta situación, hay que llevar a la justicia a estas personas enfermas que sienten placer estando con un niño o una niña", señaló Blue.

Bajo la protección de la Fundación Libertas International, ha podido estudiar y encontrar el valor para denunciar a sus abusadores.

El testimonio de Blue fue crucial en el caso de Peter Francis Kennedy, uno de los pedófilos más peligrosos de América Latina, capturado hace unos meses por la Interpol en Argentina.

Blue confía en que las autoridades cierren el círculo y capturen a todos los implicados en esa red de abusos.

Alarmantes estadísticas

Hasta septiembre de 2024, Medicina Legal realizó 13.420 exámenes médicolegales por presunto delito sexual, y la Policía Nacional registró 1.086 casos de explotación sexual a menores, un 36% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para proteger a los menores.

El testimonio de 'Gloria'

'Gloria', otra víctima de explotación sexual, fue entregada por una supuesta amiga que la convenció de salir a una fiesta. "Vendí mi cuerpo y la persona se aprovechó de mí, me grabó, publicó los videos y tuve las consecuencias de mis actos. Fue un extranjero norteamericano, una persona adulta obviamente", recordó.

Tenía 16 años y las fiestas incluían de todo: niñas, trago, drogas, mentiras y videos. El pedófilo, un peleador de artes marciales mixtas llamado Jaymes Schulte, drogaba y grababa a las niñas sin su autorización, luego subía los videos a las redes sociales.

"Ese video estaba viral, la gente lo compartía como si fuera un meme, yo no denuncié, me sumí en una depresión por ahí de 2 meses, no comía, no salía, lloraba", aseguró 'Gloria'.

'Gloria' está reconstruyendo su vida tras la explotación sexual infantil Foto: Los Informantes

Recuperación y justicia

'Gloria' se derrumbó cuando los videos empezaron a circular sin control por internet. Estaba en noveno grado cuando su vida cambió drásticamente. Sin embargo, también encontró apoyo en la Fundación Libertas International, donde recuperó su autoestima y tuvo la valentía de denunciar a su abusador.

La información proporcionada por 'Gloria' y Blue fue fundamental para capturar a los responsables, quienes ahora están en la cárcel a la espera de un juicio.

Las historias de Blue y 'Gloria' son un testimonio del impacto de la explotación sexual infantil en Colombia. La valentía de estas jóvenes al denunciar sus abusos es un paso importante hacia la justicia y la protección de otros menores.