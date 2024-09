El testimonio de una colombiana ganadora del Baloto: ¿Bendición o maldición?

En 2014, Los Informantesconversó con una de las primeras ganadoras del Baloto en Colombia, quien decidió mantener su identidad en el anonimato por razones de seguridad. Esta mujer, a quien llamaron ‘Victoria’, se convirtió en millonaria en 2004, al ganar la suma de $6 mil millones de pesos. Aunque este premio prometía un cambio positivo para su vida, la realidad fue mucho más complicada.

“Estás a un número de que sí, entonces dices ‘¡Oh, por Dios!’, cuando ya el sexto se te nubla la mente, ‘juepucha, me gané esta cosa’”, recordó sobre el momento en que se dio cuenta de que era la ganadora del premio mayor.

Hacía tan solo dos meses que ‘Victoria’ y su novio habían cogido la costumbre de comprar el Baloto todos los sábados, jugaron 8 veces, llevaban $40.000 pesos invertidos y siempre escogían los mismos números, él los tres primeros y ella los tres últimos.

Desde ese momento, la vida de 'Victoria' cambió drásticamente. Aunque la plata parecía solucionarle su futuro, pronto se dio cuenta que tanto dinero podría causarle problemas.

“Lo primero que uno piensa en un momento de esos es en la inseguridad... te vuelves paranoico, sientes que todo el mundo te está mirando, que todo el mundo va a saber, que todo el mundo debe dar cuenta”, comentó ‘Victoria’.

Este sentimiento de paranoia fue tan intenso que la llevó a considerar irse del país. Sin embargo, decidió mantener el secreto y solo compartió la noticia con sus padres y una hermana, incluso su hermano menor no se enteró.

Para 2014, llevaba diez años guardando el secreto, pero asegura que varias personas empezaron a especular si ella había sido la ganadora.

Al principio la pareja evitó hacer compras ostentosas, de hecho, un carro usado de $20 millones fue la primera inversión de ‘Victoria’. La prudencia les duró poco. Al año adquirieron una casa de $500 millones de pesos. Viajes, fiestas y clases para sus sobrinos se volvieron frecuentes. Llegó a gastarse $20 millones de pesos en un solo día.

Sin embargo, el lujo no duró para siempre. Los problemas comenzaron a surgir cuando decidieron invertir mil millones en un negocio familiar que resultó en un fracaso. Tener tanto dinero en vez de hacerle la vida más fácil, se la empezó a complicar.

“El ego te juega la trampa de que eres mejor, no solo plata, porque tienes éxito, reconocimiento, gente a tu cargo, todo el mundo te respeta, eso es lo malo”, aseguró.

Por otro lado, sus relaciones personales comenzaron a deteriorarse. ‘Victoria’ y su novio terminaron su relación, dividiendo el premio y cada uno tomando caminos separados.

La ganadora del Baloto también enfrentó problemas familiares, principalmente con su hermana.

“Yo le estaba pagando a mis sobrinos una vida que ella no les podía pagar y ella no quería que ellos crecieran pensando que la mamá y el papá no les podían dar nada”, señaló.

Diez años después de ganarse el Baloto, a ‘Victoria’ le quedaba la casa de $500 millones, dos apartamentos que compró y una buena suma en el banco. Se marchó al extranjero a estudiar finanzas y volvió al país unos años después.

