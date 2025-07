Hombre fue sentenciado a 92 años de cárcel en Estados Unidos por asesinar a su bebé de tres meses

En Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Lafayette, un hombre fue sentenciado a 92 años de cárcel tras declararse culpable por el homicidio de su hijo de tan solo tres meses de nacido. Según medios internacionales, el hombre identificado como Eliasard Moneus, no solo habría atentado contra la vida de su pequeño, sino también habría agredido fuertemente a su esposa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al parecer, los hechos se habrían registrado el 10 de agosto de 2024. Oficiales del Departamento de Policía de Lafayette fueron alertados desde el Hospital IU Health Arnett acerca de un incidente domestico. De acuerdo con las declaraciones que la mamá del menor entregó a las autoridades, su esposo se habría enojado con ella el 5 de agosto de aquel año y cinco días después el hombre se presentó en su residencia de forma agresiva.

Según el medio WTHR, Moneus, de 29 años, habría ingresado a la residencia cuando su pareja estaba viendo un servicio religioso en compañía de su bebé, el cual se llevó de forma abrupta sin especificar para donde. Luego, 30 minutos después, volvió a la casa y con una especie de herramienta metálica golpeó a su esposa en la cabeza causándole una fractura de cráneo. Ante esto, la mujer salió en busca de su hijo y al no encontrar rastro se dirigió por sus propios medios al Hospital IU Health Arnett para recibir atención médica y fue allí donde dio aviso a las autoridades.



La causa de muerte del bebé

Al ser notificados, agentes de la Policía local se desplazaron al apartamento donde ocurrieron los hechos y al no encontrar al menor activaron una alerta plateada. Después, lograron localizarlo en un complejo de apartamentos de en Lawrence. En primera instancia, cuando se revisó la propiedad no encontraron pistas de donde podría estar el niño, pero tras hacer una segunda inspección lo encontraron en el lugar menos esperado.

Publicidad

Journal and Courier señaló que el bebé habría sido puesto boca abajo en balde lleno de detergente, el cual estaba al lado de una caneca de basura de la cocina. El balde habría sido sellado y por lo que el bebé falleció por asfixia, al parecer, alcanzó a digerir 100 mililitros del líquido . Otras versiones apuntan que el hecho se habría registrado después de golpear a su esposa y no antes.



Sentencia de 92 años en centro carcelario

Recientemente, la Oficina del Fiscal del Condado de Tippecanoe informó que el padre de familia recibió una gran condena tras declararse culpable el pasado mes de mayo. "El 1 de julio de 2025, después de declararse culpable previamente, el Tribunal Superior 2 condenó al acusado, Eliasard Moneus, a 92 años, incluidos 92 años de encarcelamiento en el Departamento Correccional de Indiana por un 1 cargo de asesinato y un 1 cargo de intento de asesinato como delito grave de nivel 1", se lee en el comunicado de la entidad.

Otros medios locales indican que el señalado asesinado también fue acusado de otros delitos como: agresión doméstica mediante con arma letal, agresión doméstica que resultó en lesiones corporales graves, agresión agravada y confinamiento criminal que resultó en lesiones corporales graves. No obstante, lo absolvieron de estos por declararse culpable y solo se le hace responsable de asesinato e intento de asesinato.

Publicidad

En las primeras declaraciones el hombre manifestó no saber el paradero de su hijo y admitió haber golpeado a su pareja en dos o tres ocasiones. El último medio mencionado dijo que tras el arresto el acusado no mostró signos de arrepentimiento. De hecho, manifestó que no le importaban las consecuencias de agredir a su esposa porque le tenía que dar una lección por "no saber respetar a los hombres".

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL