Freddy Marimón, el surfista que nació sin piernas y se convirtió en campeón mundial

Desde muy corta edad Freddy Marimón fue considerado un niño prodigio en el mundo del surf. Nació sin piernas y sin el brazo izquierdo, pero eso no fue impedimento para convertirse en un reconocido deportista. En septiembre de 2024, a sus 19 años, se volvió a coronar campeón del US Open de Surf Adaptado. Más allá de los logros y los trofeos, su historia es todo un ejemplo de entereza y superación. Los Informantes lo conoció en el 2018 y comprobó que los límites no existen.

“Una tabla de surf y una tabla de skate son mis piernas, son mi medio de transporte, con esa voy a todas partes”, aseguró el surfista cartagenero.

Freddy Marimón consiguió su primer título mundial en el 2018. Un logro histórico para Colombia con el que se ganó la admiración de los mejores surfistas del mundo.

>>> La valiente líder indígena transexual que transformó un resguardo Embera a través del arte

Publicidad

"Siento que soy igual que ellos, que no tengo la discapacidad, hago lo mismo que ellos, hasta más cosas que ellos a veces”, señaló el deportista a Los Informantes.

La historia de vida de este campeón es increíble. "Cuando ya me entero de que Freddy venía con la malformación la verdad que para mí fue muy duro... nació rosadito y desde ahí hubo un contacto entre Freddy y yo, desde ahí yo no me he despegado”, recordó Ilsy Blanco, madre del campeón.

Publicidad

Efectivamente, Ilsy lo ha acompañado siempre, desde que aprendió a caminar, porque Freddy sí nació con pies, eran pequeños y le crecieron a la altura de las rodillas.

>>> Niño colombiano fue enviado a EE. UU. para un tratamiento, pero no regresó

Poco antes de cumplir los tres años su vida dio un giro trascendental cuando un médico decidió amputarle los pies para que pudiera usar prótesis, pero sus nuevas piernas de acrílico no se doblaban y eso las hacía demasiado incómodas.

“Las prótesis que a mí me regalaron eran directas, no se flexionaban y cuando iba en una buseta tenía que ir parado porque si iba sentado me molestaba mucho”, afirmó Marimón. Pero más allá de los aparatos ortopédicos mal formulados, Freddy tenía que continuar con sus terapias que consistían en ejercicios para aprender a vestirse solo, a subirse a la cama sin ayuda ya moverse en todo tipo de terreno sin hacerse daño.

Publicidad

También le recomendaron la natación, un deporte que a él le resultaba muy atractivo, pues desde que nació tiene una fascinación por el agua que su mamá todavía no termina de entender.

>>> Milagros, la bebé que nació en un andén de Cúcuta y terminó viviendo bajo un puente

Publicidad

Aunque casi nunca podía ir al mar, Freddy aprendió a nadar en tiempo récord. En dos semanas ya se pasaba de lado a lado y sin ayuda en una piscina de 25 metros. En menos de un mes, el niño prodigio de Cartagena ya estaba compitiendo y derrotando a sus rivales que tenían todas las extremidades.

Freddy aprendió a transportarse en una patineta para ir al colegio. Así no solo pudo aprender a moverse de un lado a otro, sino que también le enseñó a surfear. Cuando este deporte acuático llegó a su vida, aprendió rápidamente y su talento salió a flote.

Con una capacidad de adaptación y una perseverancia de admirar, se convirtió en un gran referente del deporte nacional colombiano. Su inspiradora historia demuestra que para él ni en el mar ni en el cielo está el límite.

Reviva el capítulo competo de Los Informantes aquí: