Jhon Botía, primer pastor gay de Colombia: "Dios hace parte de comunidad LGBTI y de todo”

Jhon Botía es el primer pastor cristiano abiertamente homosexual de Colombia. Luego de una larga búsqueda, encontró en la iglesia metodista la aceptación que había buscado por años, después de pasar por otras creencias y convencerse de que su orientación sexual no era un pecado. Allí lo recibieron con los brazos abiertos. Los Informantes conoció su historia en el 2020.

>>> Así vive Jhon Botía, el primer pastor cristiano abiertamente homosexual de Colombia

La iglesia metodista, con cerca de 90 millones de creyentes en todo el mundo y famosos seguidores como la ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, acogió a Botía, quien siempre se ha caracterizado por realizar trabajo social en barrios vulnerables o repartir alimentos a quienes lo necesitan.

La vida de Jhon Botía

El pastor Jhon Botía se destaca por ser el primer pastor abiertamente gay en una iglesia cristiana en Colombia. "Yo creo que Dios es queer, Dios es raro, Dios hace parte de la comunidad LGBTI, pero también hace parte de la población heterosexual y de la población afro y de la población indígena y también está en la cara de los niños, Dios hace parte de todo", señaló Botía a Los Informantes.

Publicidad

Jhon Botía siempre ha tenido dos cosas claras en la vida: su fe en Dios y su homosexualidad. Después de casi dos décadas de servicio, aún no entiende por qué su orientación es vista como una enfermedad o como una cruz que debe cargar.

Publicidad

El pastor hace unos años dejó atrás la culpa por su orientación sexual: “No existe una base seria, bíblico-teológica, para rechazar, discriminar, oprimir, apartar a la población diversamente sexual de la vida de la iglesia. La Biblia no rechaza a las personas homosexuales", afirmó el pastor

Asimismo, aprendió a ignorar los comentarios discriminatorios por sus preferencias: "Me llegan mensajes mandándome al infierno, que soy un falso pastor, un falso profeta, un hijo del diablo, una abominación", confesó Botía.

>>> Mes del Orgullo LGBTIQ+: ¿por qué se conmemora durante junio?

Jhon Botía creció en una familia católica en los Llanos Orientales, fue bautizado y realizó la primera comunión, pero siempre sintió que no encajaba en la iglesia a la que asistía. "Cada mensaje que daban en la iglesia cuando se abordaba el tema de la familia, yo decía ‘yo no me veo con una mujer’, pero nunca lo exteriorizaba ni lo hablaba con mi familia o con mis amigos porque me daba vergüenza", recordó Botía.

Publicidad

Un amigo le habló de la iglesia metodista, una congregación milenaria con presencia en los cinco continentes que lo aceptaría sin condiciones. Allá lo recibieron con los brazos abiertos. Combinó su trabajo en campañas de mercadeo con el trabajo social, visitando enfermos, realizando talleres con inmigrantes y aconsejando a miembros de la comunidad LGBTI que creían no tenían un lugar en la religión.

>>> ¿Por qué la bandera LGBTIQ+ tiene los colores del arcoíris?

Publicidad

Las misas de Jhon Botía incluyen sermones, comunión, lecturas bíblicas y alabanzas. Él siempre asiste acompañado de su pareja, demostrando así que en su iglesia hay espacio para todos sin importar la orientación sexual.

Vea aquí la historia completa de Los Informantes: