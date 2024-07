Juegos Olímpicos: ¿Quién es el máximo ganador de medallas en la historia?

Representar a su país en unos Juegos Olímpicos es el sueño máximo de todo deportista. Obtener una medalla en este evento deportivo internacional es el premio mayor al sacrificio y la dedicación de una vida entregada al deporte. Con un total de 28 medallas, el exnadador Michael Phelps se consagró como el mayor campeón olímpico de la historia.

El estadounidense es ejemplo de trabajo duro, dedicación y obsesión por ser el mejor. El múltiple campeón mundial, quien ha roto todos los récords posibles en el agua, también le ganó una batalla a una enfermedad mental. El ícono mundial del deporte habló con Los Informantes sobre su exitosa carrera que lo convirtió en leyenda.

“Creo que no hay un secreto para mi éxito, es mucho trabajo duro y mucha dedicación. Durante más de 20 años no dejé de nadar y nunca descansé. Así que, sinceramente, así fue como lo logré. Con trabajo duro, dedicación, no pensar en rendirse y creer en uno mismo”, afirmó el exnadador estadounidense sobre cómo logró la gloria mundial.

Si bien Michael Phelps viene de una familia de nadadores, el campeón estadounidense practicó otras disciplinas antes de decidirse por este deporte. “Practiqué béisbol, lacrosse, fútbol y natación hasta los 11 años y cuando cumplí los 11 mi entrenador me dijo ‘tú puedes estar en el equipo Olímpico en 4 años’, así que me dio esa confianza y yo dije ‘está bien, genial, esto es lo que debo hacer’ y para mí siempre fue un sueño hecho realidad y el resto fue historia”, aseguró sobre las razones de su decisión.

Desde muy joven Michael Phelps se dio cuenta que podía nadar más rápido que los demás y entendió que su vida estaba bajo el agua. Entrenaba todas las tardes y dejaba en cada brazada esa energía que acumulaba por una condición que le diagnosticaron en sexto grado, el síndrome de TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

En una piscina encontró su refugio y una figura paterna en su entrenador. Su papá, un exmilitar retirado lo abandonó cuando era niño. “Mi entrenador Bob Bowman fue una figura paterna para mí. Es el abuelo de mis hijos y nuestra relación fue más allá que solo la de un atleta y su entrenador”, aseguró el exnadador.

Mide 1,94 metros de estatura y sus brazos 2,6 metros, es decir, unos 12 centímetros más largos que su altura, lo que para la natación es como si tuviera dos motores a propulsión. Asimismo, tiene una doble articulación en sus tobillos que le dan más flexibilidad y velocidad a sus pies.

Nadaba un promedio de 13 kilómetros al día, los 365 días del año, sin descanso y comía un promedio de 12.000 calorías, cuatro veces más de lo que puede comer un ser humano común y corriente. A pesar de su dedicación y determinación, había días donde simplemente no quería entrenar, pero no podía desfallecer.

“Para mí, lo más importante era mis objetivos. Quería lograr metas tan ambiciosas que nadie pensaba que eran posibles. Así que la única forma de hacerlo era entrenando”, aseguró Michael Phelps sobre la disciplina que lo llevó a convertirse en una leyenda de la natación.

Hoy, es el deportista con más medallas Olímpicas en el mundo, tiene 28, casi las mismas que tiene Colombia en toda su historia y en todas sus disciplinas, que suman 34; y, por si fuera poco, rompió 39 récords mundiales en todas las categorías que participó.

¿Dónde serán los Juegos Olímpicos en el 2024?

La ciudad anfitriona de la XXXIII versión de los Juegos Olímpicos será París. La capital francesa acogerá a más de 10 mil atletas del 26 de julio al 11 de agosto de 2024.

¿Cuántos deportistas lleva Colombia a los Juegos Olímpicos 2024?

La delegación colombiana en Paris 2024 estará compuesta por 90 deportistas. Se trata de una de las más numerosas en la historia de participación del país en Olímpicos y por primera vez, está integrada por más mujeres que hombres.

