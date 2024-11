La historia desconocida de la mujer que le reclama a Banrepública: ¿es la del billete de $10.000?

La imagen del billete de 10.000 pesos que circuló entre 1992 y 1994 muestra a una mujer emberá, adornada con sus típicos y coloridos collares. Adriana Martínez Dogirama, de la etnia Dobidá, afirma ser la mujer representada en el billete. Un grupo de Los Informantes consultó a antropólogos y expertos en numismática, quienes encontraron sorprendentes coincidencias con la fotografía tomada hace casi 40 años en una selva del Chocó.

Expertos aseguran que la mujer del billete de 10.000 es Adriana

Cuando Adriana Martínez vio por primera vez el billete, no podía creer que su imagen estuviera en él, considerado por muchos como uno de los más lindos de Colombia. Sin embargo, salió de circulación dos años después debido al robo de 24.000 millones de pesos en el Banco de la República de Valledupar, lo que obligó a retirarlo.

(Lea también: ¿Quién es Adriana Martínez, la mujer que dice ser la inspiración de billete de $10.000?)

“Me quedé viendo ahí solita y me puse triste. ¿Cuándo voy a volver otra vez? Ya no voy a ser la misma...Voy a agarrar la vejez y me va a cambiar todo mi rostro. ¿Cuándo voy a volver a lo mismo? Me puse a pensar todo eso”, reveló Adriana, quien aseguró que su marido, Licinio, le decía que ella era la mujer que estaba en el billete.

Publicidad

Lo mismo pensó el antropólogo Mauricio Pardo, quien la conocía desde niña y, al ver el billete por primera vez, la reconoció de inmediato. “Yo apenas la vi dije ‘esa es Adriana, es inconfundible’”. Gildardo Tovar, socio fundador de la Sociedad Numismática de Colombia, también estaba de acuerdo. Tras años de buscar a la mujer del billete de 10.000 pesos, una fotografía que encontró por casualidad le cambió la vida.

Las coincidencias de la imagen del billete de 10.000 pesos con la fotografía de Adriana, tomada por Mauricio Pardo cuando ella tenía 14 años. Los Informantes

“Empecé a comparar las cuerdas del cuello. A comparar la pintura de la boca. Empecé a comparar los pómulos, los ojos y dije ‘es ella’. Salí gritando como loco ‘es ella, es ella’”, afirmó Tovar, quien aseguró que fue “una de las mejores historias de mi vida”, y uno de los momentos que nunca olvidará.

Publicidad

(Lea también: Documental Los niños perdidos revela la historia de los hermanos Mucutuy, a un año del rescate)

¿Cómo llegó la fotografía de Adriana al billete de 10.000 pesos?

Luego de graduarse de la universidad, Mauricio Pardo viajó a Santa Marta de Condoto, en el Chocó, con el fin de estudiar a la comunidad Emberá, que forma parte de otros cuatro grupos: los Dobidá, Emberaras, Katios y Chamís. Todos ellos se encuentran ubicados en los departamentos del Chocó, Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca.

Mauricio pasó 8 años estudiando la lengua e historia de la comunidad Emberá. “Yo tomaba fotos y yo se las empecé a llevar primero en papel y pues las fotos se deterioraban. Opté por sacarle copias a las diapositivas y meterlas en esos telescopitos”.

Fue así como un día le tomó unas fotografías a Adriana cuando ella tenía solo 14 años. Una de ellas fue publicada en el Boletín del Museo del Oro, una revista del Banco de la República, en la que Mauricio escribió sus hallazgos sobre los emberá.

Publicidad

Las coincidencias del billete

Años después, Mauricio se sorprendió al ver el billete de 10.000 pesos, ya que para él era indiscutible que esa mujer era la misma que él había fotografiado. Con la ayuda de un abogado, consultó al Banco de la República, pero la entidad afirmó que la figura del billete no era una persona identificable, sino una representación artística de las mujeres emberá. Esta respuesta no fue del todo aceptada por el experto.

“Puse la foto de Adriana en la mitad de la pantalla y busqué en internet la mejor imagen del billete. Entonces, empecé a observar los detalles: el pelo era igual, los mechones del capul, las hebras idénticas, los pliegues de los ojos, la forma de la nariz, los labios, la forma muy peculiar de Adriana”, recalcó Mauricio.

La recopilación de la fotografía de Adriana Martínez, la imagen del billete de $10.000 y Adriana en la actualidad. Los Informantes

Publicidad

Mientras el antropólogo seguía observando y detallando la imagen, Gildardo Tovar, por pura casualidad, recibió la revista del Museo del Oro, donde Mauricio Pardo había publicado la foto de Adriana.

Desde entonces, Mauricio Pardo y Adriana decidieron hacer pública la historia y llevarla a los medios de comunicación.

Por otro lado, Gildardo Tovar no solo publicó un libro titulado ‘Adriana Martínez Dogirama, la hija negada del Banco de la República’, en el que aseguró que “entre más la nieguen, más se parece”, sino que también ha recopilado las pruebas necesarias que, según él, confirman que la mujer del billete es Adriana.

(Lea también: El lente de Jesús Abad Colorado captura la tragedia de Colombia: “Fotografías contra el olvido”)

Publicidad

Lucha por el reconocimiento

Adriana Martínez fue invitada a Bogotá por los organizadores de la Sociedad Numismática de Colombia, después de 24 años de haber huido del país y haberse radicado en Panamá.

Fue recibida en el aeropuerto internacional El Dorado con danzas tradicionales emberá y por alrededor de 70 emberá Dobidá que residen en la UPI de La Florida en Funza, a las afueras de la capital.

Adriana Martínez fue invitada a Bogotá tras conocer su historia y fue recibida con las danzas tradicionales Los Informantes

Publicidad

“Qué alegría tan grande, tan grande, no supe qué hacer. Yo dije: '¡Qué grande es mi Colombia, en verdad!'”, afirmó Adriana.

Por ahora, espera que el Banco de la República reconozca que ella es la imagen del billete de 10.000 pesos. “Si el Banco entendiera y viera lo que los demás están viendo, pensaría que deben reconocerme, porque no estoy mintiendo”, aseguró.

Han pasado casi 40 años desde el día en que Mauricio le tomó la foto a Adriana. Las probabilidades de que su cara terminara en un billete eran de una en un millón. Su historia se ha convertido en un símbolo por la lucha por el reconocimiento y los derechos de los pueblos indígenas en Colombia.