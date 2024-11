Los Informantes celebra 11 años de éxitos con cifras récord y un legado de historias poderosas

Este jueves, Los Informantes , el exitoso programa de Caracol Televisión , celebró su undécimo aniversario con un almuerzo especial en el norte de Bogotá. El informativo, que cada fin de semana presenta tres grandes historias, ha alcanzado hitos impresionantes a lo largo de su trayectoria: 528 programas emitidos, 1.584 historias contadas, 25 países visitados y un total de 25.344 horas de grabación.

Un hito en el periodismo

Con el rigor y profesionalismo que caracteriza su producción, Los Informantes sigue consolidándose como uno de los programas más vistos del fin de semana. Bajo la dirección de la periodista María Elvira Arango, el programa no solo ha dejado una huella en la audiencia nacional, sino que se ha convertido en un referente del periodismo de profundidad.

Con un formato que mezcla crónicas, perfiles y entrevistas a personajes clave de la actualidad, entre otras, Los Informantes continúa siendo un espacio indispensable para conocer las realidades más impactantes de Colombia.

La celebración no solo contó con la presencia del equipo periodístico y de producción del programa, sino también con destacadas personalidades del ámbito nacional, como D'Arcy Quinn, Jorge Alfredo Vargas, Rafael Pardo, Juan Gossaín, Angélica Lozano, David Luna y Manuel Teodoro, entre otros.

Las palabras de la directora

María Elvira Arango, directora del programa, dio inicio al evento con un brindis y unas emotivas palabras de agradecimiento al equipo que hace posible la emisión de tres grandes historias cada domingo:

“No podemos estar más orgullosos en Caracol Televisión y yo no puedo estar más orgullosa de tener un equipo con esa ética de trabajo, con esa mística, los quiero a todos, los admiro. Estos son 11 años, pero espero que juntos sean muchos, muchos más”, afirmó.

El éxito de Los Informantes

Durante el evento de aniversario, los periodistas del programa compartieron sus reflexiones sobre los desafíos y aprendizajes de su oficio.

La Nena Arrázola destacó la importancia de contar tres grandes historias cada domingo, conectando profundamente con la gente y sintiendo el latir del país. “El mayor desafío es poder contar, así como dice el programa, tres grandes historias cada domingo, puede que suene al lugar común, pero es saber contarlas, es estar en la piel de la gente, mirar a los ojos, recorrer pueblos, sentir el pulso, en latir de este país”, afirmó.

Héctor Córdoba enfatizó en el respeto que merece este trabajo y la importancia de los personajes en el programa. “Desde el día uno hasta el día de hoy, después de 11 años, las lecciones más importantes que se aprenden en este trabajo es que es un oficio que hay que respetar y sobre todo hay un elemento muy importante y son nuestros personajes que finalmente son los que le dan vida al programa”, comentó.

Simón Posada reflexionó sobre el poder de las imágenes. “La mayor lección que yo he aprendido en Los Informantes es que menos, es más, realmente va a sonar un cliché, pero que una imagen vale más que mil palabras”, expresó.

Eduardo Contreras habló del reto constante de encontrar grandes historias para cada semana. “El mayor desafío es encontrar una gran historia para cada domingo, es un reto enorme porque no todas las veces uno logra conseguir lo que quisiera, pero es muy importante sacar una historia fascinante”, señaló.

Diego Rubio, por su parte, expresó cómo incluso las historias que parecen menos prometedoras pueden convertirse en relatos inolvidables cuando se encuentra el ángulo adecuado. “Todas las historias que he contado me las he soñado, incluso las que yo digo ¡Ay, qué jartera! terminan siendo una gran historia. Entonces yo creo que uno cuando encuentra el ángulo se da cuenta de que todas las historias son soñadas. La historia que me sueño es la próxima y la que me soñé es la que acabo de contar”, aseguró.

¡Los Informantes espera seguir sorprendiendo con grandes historias cada domingo en la pantalla de Caracol Televisión por muchos años más!