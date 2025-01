Cada 27 de enero, líderes mundiales se reúnen en Auschwitz para recordar el Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados. En el aniversario 80, los testimonios de dos sobrevivientes tienen una relevancia especial, ya que, a pesar de los años, mantienen vivo el recuerdo de la tragedia.

Conmovedor testimonio de sobreviviente al Holocausto

Rena Quint no recuerda cómo eran su mamá ni sus hermanos; lo único que tiene en su memoria es la última vez que los vio. “Fueron llevados a Treblinka. Los subían a vagones para ganado y cuando llegaban tenían que quitarse la ropa. Les cortaban el pelo y los metían en cámaras de gas”, reveló Rena a Los Informantes.

(Lea también: Mujer sobrevivió al Holocausto escondida en un armario durante dos años: impactante testimonio)

Ella sabía perfectamente que su familia murió en ese campo de exterminio del que nadie salía con vida.

Publicidad

Después de mucho sufrimiento y una incansable búsqueda para saber algo de su pasado, solo cuando cumplió 54 años supo la verdad. Ella había nacido en la ciudad de Piotrków el 18 de diciembre de 1935. Sus padres la llamaron Frezia Lichtensztein y, cuando tenía tres años y medio, comenzó la guerra y terminaron viviendo en el Gueto de Varsovia, pero sin su padre, quien fue llevado a trabajos forzados en una fábrica de vidrio de la zona.

El Gueto de Varsovia era un lugar cercado con alambres de púas donde confinaron a todos los judíos de Varsovia y otras regiones de Europa. Se estima que vivieron allí casi 40.000 personas hacinadas, donde el hambre y las enfermedades eran su realidad.

Publicidad

Rena fue separada de su familia a los 6 años. No se explica qué pasó, pero sabe que salió corriendo de la mano de un hombre a quien no recuerda y nunca más volvió a ver a su madre y sus hermanos.

(Lea también: Mary Luz Grueso revolucionó la literatura afrocolombiana: “La poesía vino a rescatarme”)

Durante casi tres años, Rena Quint esquivó la muerte haciéndose pasar por un niño de 10 años. Los Informantes / Archivo personal

Durante casi tres años esquivó la muerte haciéndose pasar por un niño de 10 años, sin hablar casi nada y siempre asustada de que la descubrieran. Un día llegó la orden de trasladar a todos los judíos de la fábrica sin excepción; el destino no era otro que los campos de exterminio.

“Cuando llegamos a Alemania, tuvimos que saltar del tren, ni siquiera había rampas. Los alemanes con altavoces anunciaron que nos iban a llevar a los campos. Mi padre me dijo que vio una profesora conocida, ella me dio una foto de mi familia y le preguntó a esa mujer si me vigilaría”, recordó Rena.

Publicidad

Estando en el campo de Bergen-Belsen, enfrentó enfermedades y el constante peligro de muerte. Fue liberada por el ejército británico y eventualmente emigró a los Estados Unidos.

Rena reconstruyó su vida después del Holocausto. Se casó, tuvo una familia y ahora, a sus 87 años, lleva su nombre y apellido con amor y orgullo. Vive en Israel, donde comparte su historia para

Rena reconstruyó su vida y mantiene viva la memoria de todos aquellos que murieron. Los Informantes

Publicidad

(Lea también: Esperaron más de 30 años: emotivo reencuentro de hermanos separados por un incendio en Medellín)

Otra sobreviviente al Holocausto

Irene Shashar era una niña cuando su madre la escondió en un armario durante dos años con el objetivo de mantenerla a salvo mientras huían del Gueto de Varsovia.

"¿Qué pecado pude haber cometido? Pero a pesar de eso, y por el mero hecho de haber nacido judía, los alemanes, los nazis, y Hitler a la cabeza, decidió que había que terminar conmigo, con mis padres. Y el primer paso que tomó fue echarnos a todos los judíos de Varsovia al Gueto de Varsovia”, señaló Irene.

Irene Shashar sobrevivió al Holocausto porque su madre la escondió durante dos años en un armario Los Informantes

Después del asesinato de su padre, su madre le cambió el nombre y huyeron a través de las alcantarillas hasta encontrar ayuda. Irene, hoy con 87 años, sabe que está viva gracias al amor y la valentía de su madre, y no se cansa de pensar en ella y de agradecerle todos los días.

Publicidad

Irene reconstruyó su vida en Lima, Perú, y su historia está relatada en el libro ‘Vencí a Hitler’, escrito por su esposo, demostrando un mensaje de esperanza y resiliencia.

Vea el capítulo completo de Los Informantes aquí: