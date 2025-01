Mary Luz Grueso revolucionó la literatura afrocolombiana: “La poesía vino a rescatarme”

La profesora Mary Luz Grueso es la primera poeta que transformó la literatura infantil colombiana al incluir personajes afrodescendientes. En sus obras, visibiliza la cultura del Pacífico colombiano y aborda temas de inclusión y autoestima. Los Informantes tuvo la oportunidad de conocer su vida y sus increíbles textos.

¿Quién es Mary Luz?

Mary Luz es una de las voces más importantes, aunque menos conocidas, de la literatura colombiana. Nacida en Guapi, Cauca, creció en un entorno humilde. Desde niña mostró interés por la enseñanza y los libros, inspirada por sus padres, quienes eran narradores de historias.

Además de poeta, es maestra y autora de libros infantiles revolucionarios que cambiaron para siempre la forma de contar las historias de su gente. Algunos dicen que esta mujer sonriente y sensible es el mejor secreto guardado de la literatura en Colombia.

“La poesía es una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Soy una mujer negra, negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal”, dijo Mary Grueso.

Se casó joven y estudió literatura gracias a la insistencia de su esposo. Enfrentó la viudez escribiendo como terapia para superar el dolor. Ahora, a sus 77 años, vive en Buenaventura, un lugar al cual le agradece su profesión. “La poesía vino a rescatarme”, aseguró.

La literatura como inclusión

Esta maestra utiliza la poesía como herramienta educativa, logrando que sus alumnos se sientan reflejados en los textos y promoviendo una enseñanza inclusiva y culturalmente relevante.

“Fui la primera persona que escribió literatura infantil ilustrada. Que ellos se pudieran mirar en los textos es innovación pedagógica. Y que los otros también nos pudieran mirar...Es muy importante –que los niños negros se vieran en los cuentos- porque les levantaba la autoestima”, reveló.

Mary empezó a notar que en los libros que leían sus estudiantes no había ningún personaje afrodescendiente, por lo que decidió cambiar esa realidad y crear una más inclusiva. Así fue como tomó papel y lápiz para transformar la literatura.

“Empecé a escribir cuentos donde mis alumnos eran los protagonistas, y cuando esos muchachos veían que los protagonistas eran ellos mismos, la felicidad los iba a matar”, mencionó.

El éxito de su primera obra literaria

‘La muñeca negra’ es la primera obra literaria de Mary Grueso, publicada en 2011. Este libro, referente de inclusión, narra historias de niñas afrodescendientes y sus tradiciones.

“Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios. Busca tu pedazo de trapo y haz tu muñeca vos. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo“, recitó Mary Luz, un poema de su libro.

Su libro infantil fue el primero registrado en Colombia en el que todos sus personajes son afrodescendientes. Sin duda, una revolución.

Reconocimientos y legado

Mary Grueso no solo se ganó el reconocimiento de su pueblo y su gente, sino que también ha sido exaltada como una de las 100 mujeres más importantes del Pacífico y ha recibido aplausos de escritores, incluidos dos Premios Nobel de Literatura.

Sus libros han sido distribuidos por la ONU y diversas embajadas, convirtiéndose en herramientas para combatir la desigualdad, la pobreza y el racismo. Además, han sido traducidos en diferentes idiomas.

El éxito de Mary Grueso y de su mensaje es tal que ha inspirado obras de teatro, conferencias y clases en colegios y universidades, dejando un legado invaluable a futuras generaciones. Su trabajo no solo ha transformado la literatura infantil, sino que también ha promovido la inclusión y el reconocimiento de la cultura afrocolombiana en todo el país.