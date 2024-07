Queen Saray Villegas, finalista del BMX Freestyle en Olímpicos, ha ganado todo en Colombia

La colombiana Queen Saray Villegas ilusiona al país con lograr una medalla olímpica en BMX Freestyle. Su gran debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 la llevaron a clasificarse para la final. Los Informantes la conoció en el 2022.

Detrás de esta atleta de élite hay una historia de humildad y persistencia que la ha llevado al éxito. La ciclista de 21 años nació en Buga, Valle del Cuaca, y desde pequeña se dejó deslumbrar por este deporte caracterizado por volar en el aire sobre una bicicleta y hacer piruetas milimétricamente pensadas.

Queen Saray y su gemela

La historia familiar y deportiva de Queen Saray Villegas es tan bella como admirable. “La vida tiene muchos altibajos y a nosotros nos han pasado muchas cosas. Por ejemplo, que no nos salen viajes en momentos importantes o las lesiones”, aseguró la representante de BMX Freestyle.

Queen Saray no está sola. Desde muy pequeña empezó a hacer trucos sobre su bicicleta junto a su gemela Lizsurley Villegas, con quien compite al rededor del mundo. Sin embargo, en esta ocasión, una lesión no le permitió a su hermana clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los Villegas son una familia humilde. Sus padres, a punta de rebusque consiguen lo del diario. Mariluz, la madre de las gemelas, cocina principalmente dulces y el padre, Uberley, se encarga de vender los productos, aunque también es obrero de construcción.

Cuando eran niñas, las gemelas eran hiperactivas, por lo cual sus padres decidieron inscribirlas en clases de baile, pero tenían 12 años, cuando cerca de su casa en Buga descubrieron el BMX.

El apoyo de su padre ha sido fundamental para lograr la exitosa carrera con la que son conocidas hoy. “Él nos iba preguntando como qué necesitan para aprender trucos nuevos. Nosotras ‘papi, mira que nosotras vemos un cajón en espuma y los muchachos caen ahí y no se golpean”, recordó Queen Saray.

Uberley Villegas, empeñado en ayudar a sus hijas, comenzó a recolectar los materiales y en un mes construyó el sueño de sus gemelas. “Ha habido muchos obstáculos, yo digo que para esas niñas tiene que haber algo muy grande”, señaló el padre de las gemelas Villegas.

Queen Saray, como cualquier deportista, tiene grabados en su cuerpo los accidentes y caídas que ha sufrido: “Me caí, me dañé el quinto metacarpiano, me pusieron como un clavo y me dejaron así como tres meses. Ya después a terapia y ya a recuperarme haciendo terapia en casa”.

Las gemelas Villegas han ganado todo en Colombia y ahora conquistan el mundo. Ambas saben que sus logros no serían posibles sin el sacrificio de sus padres. “Nosotros siempre hemos vivido en este lugar así humilde. Hemos tomado la decisión de nosotras arreglarla y ese es el sueño, poder seguir en este deporte, ir a muchas competencias y es la forma de nosotras pagarles a ellos de todo”, señaló Queen Saray Villegas.

¿Cuándo compite Queen Saray Villegas en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La deportista colombiana disputará la final de BMX Freestyle el 31 de julio, a las 6:10 a.m., hora de Colombia. La prueba se llevará a cabo en la Plaza La Concorde.

