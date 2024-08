Tortura, pederastia y esclavitud: así era Colonia Dignidad, perverso enclave nazi en Chile

La Colonia Dignidad, dirigida por un supuesto enviado de Dios, fue la secta más perversa que haya existido en América Latina. Un mundo paralelo donde torturaban, violaban niños y vivían como esclavos. A los que intentaban escapar los apaleaban en público y los sometían a sesiones de electroshock.

Este enclave fundado por nazis en 1961 es el secreto más vergonzoso de la historia chilena, funcionó bajo la mirada indiferente del gobierno de ese país. Los Informantesviajó a Chile en 2016 y conoció la historia.

¿Quién era el líder de Colonia Dignidad?

El líder de Colonia Dignidad fue Paul Schäfer, un enfermero del ejército nazi, quien detrás de un rostro bondadoso escondía la personalidad de un psicópata. En medio de una Alemania todavía rota por la guerra engañó a 300 personas para seguirlo en su aventura de construir un paraíso cristiano.

>>> Colonia Dignidad: tenebrosa secta nazi de violación y tortura en Chile

Publicidad

"Mis papás lamentablemente cayeron en la trampa, se les encerró, les quitó los documentos, el dinero y obviamente estaban en países donde no hablaban el idioma”, señaló Winfried Hempel, quien vivió en las entrañas de la secta desde que nació y hasta los 20 años.

Él es uno de los pocos colonos que pudo levantarse de esa pesadilla. En apenas cinco años aprendió español, se graduó en la escuela y se hizo abogado para defender a las víctimas.

Publicidad

“Schäfer decía que nosotros aquí somos el pueblo elegido por Dios y todo lo que hay fuera de los muros de la colonia es corrupto, pervertido”, aseguró Hempel.

A los pocos años de fundar Colonia Dignidad, Schäfer creó un estado segregado por sexos, en el que todos trabajaban como esclavos en las tierras de cultivo. La comunidad vivía congelada en el pasado, vestían ropa de los años 30, el único carro que había era el del líder. No había televisión ni radio y nadie podía comunicarse con el exterior.

Colonia Dignidad fue la encarnación del mal, un lugar donde el nazismo, las torturas, a pederastia y la esclavitud construyeron un vergonzoso secreto a voces del que en Chile nadie quiere hablar.

“Schäfer abusó masivamente de niños, niñas y violó masivamente a mujeres adultas. Él era un depravado sexual”, aseguró Winfried Hempel, víctima de Colonia Dignidad.

Publicidad

>>> Colonia Dignidad, el secreto de abusos y torturas de la historia chilena

“Siento que pasar 20 años en la Colonia como si hubiera pasado 20 siglos. Los golpes salvajes, los castigos todo era trabajo de sol a sol. Yo tengo memoria desde los 6, 7 años estaba en el campo, no había domingos, no había feriados, no había cumpleaños, Navidad ni Año Nuevo”, recordó la víctima.

Publicidad

Paul Schäfer construyó su pequeño imperio de espaldas al mundo, en un lugar alejado de todo, a 400 kilómetros de Santiago de Chile. Tras la caída de la dictadura de Pinochet, el líder huyó y fue capturado en Argentina en 2005. Schäfer murió mientras permanecía en prisión el 24 de abril de 2010.

Hoy, el lugar está convertido en un hotel y son las propias víctimas las que lo manejan. El presidente chileno Gabriel Boric anunció la expropiación de terrenos de lo que fue Colonia Dignidad. El mandatario afirmó que desea convertir el espacio en un lugar de memoria.

Reviva la historia completa de Los Informantes acá: