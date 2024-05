Todo lo que debe saber sobre la ley esterilizar salva, que fue aprobada por el Congreso

Una preocupante realidad de los animales callejeros en Colombia es la dificultad para esterilizarlos y el aumento de las camadas. Para combatir esta problemática, el Congreso aprobó un proyecto que crea un programa para la castración quirúrgica de gatos y perros.

La senadora Andrea Padilla, autora de la iniciativa, dio el abecé del proyecto que busca transformar la vida de los animales que no tienen hogar. Esta iniciativa también busca reducir el sufrimiento que trae consigo la natalidad desbordada de animales sin hogar.

“El Estado tendrá que invertir recursos propios para que todos los municipios esterilicen. Los municipios categoría 4, 5 y 6 no tendrán el pretexto de ‘no tengo plata’, porque la plata vendrá de la nación, será un programa reglamentado por el Ministerio de Ambiente”, manifestó Padilla.

Hoy los municipios tienen la obligación de hacer esterilizaciones, pero muchos no tienen recursos, especialmente los de categoría 6, los más pobres y que representan el 86% de Colombia.

El programa será para “los animales que viven en las calles, los que no tienen doliente, los que están albergados en hogares de paso, fundaciones y los de poblaciones vulnerables, como habitantes de calle, recicladores y personas de los grupos A, B y C del Sisbén”, complementó la parlamentaria.

La ley deberá ser reglamentada por el Ministerio de Ambiente en un tiempo máximo de 6 meses tras la sanción presidencial.

“Se va a implementar con quirófanos móviles, puntos fijos, metas, identificación de animales y asegurar el posoperatorio. Es el ministerio que, con técnicos, establecerá la edad mínima para esterilizar. Hoy en Bogotá el Instituto de Protección Animal tiene un límite, que son 3 meses, si el instituto ha establecido esa edad mínima es porque ha consultado. Hay que tener claro el concepto del país, un país pobre, no podemos esperar que se hagan prequirúrgicos porque no es real. No podemos esperar a que lleguen a los 6 meses porque ya habrán tenido su primer celo”, recalcó Padilla.

Las fundaciones, que por años han ido a los territorios a atender a los animales callejeros, ven con buenos ojos la nueva ley. Aseguran que el proyecto “dignifica” la vida de los peludos con “un paso muy importante, una victoria”.

