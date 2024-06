Anahí reveló que tuvo un paro cardiaco tras sufrir bulimia y anorexia: "Tenía el corazón a mil"

Además de su icónico papel como Mía Colucci en Rebelde, Anahí Puente dio vida a varios personajes de telenovelas mexicanas. La actriz empezó su carrera desde los dos años y luego se destacó como cantante.

Sin embargo, no todo fue color de rosa en su camino a la fama. Y es que en una reciente entrevista con Joaquín López-Dóriga, la vocalista de RBD habló sobre los desórdenes alimenticios que sufrió al punto de casi perder la vida por culpa de un paro cardiaco.

Inicialmente, la artista confesó que fue víctima de bullying durante su infancia. "Me pegaban los chicles en el pelo, se sacaban los mocos, qué feo que diga esto, pero me los embarraban en el uniforme. Era un nivel de ansiedad muy alto, yo llegaba en la noche a casa y le pedía a Dios 'que mañana sí me quieran, que mañana sí me traten bien en el colegio', pero nunca pasó", comentó Anahí.

Sobre la bulimia y anorexia, la intérprete de 'Sálvame' lloró tras mencionar que podía pasar hasta seis días sin comer.

"Yo podía pasar cinco o seis días sin probar bocado. A veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago, no quiero que tomen de aquí ninguna idea, por favor, pero tengo que contarlo", lamentó.

De otro lado, Anahí explicó a López-Dóriga por qué padeció desórdenes alimenticios. La cantante aseguró que un productor le dijo, a sus 14 años de edad, que "las protagonistas son delgadas, las protagonistas son muy bonitas, tú estás gordita y tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela".

Anahí recalcó que por causa de las palabras de dicho productor sufrió ataques de ansiedad. "Ahí conocí una parte de mí que no había conocido, conocí el miedo a ser yo, a ser vulnerable, sentí que no era suficiente y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida... Años de sufrir anorexia y bulimia que casi me matan".

Anahí reveló que tuvo un paro cardiaco a los 18 años

Todo ocurrió mientras viajaba en un carro con su prima, a quien agradece por salvarle la vida."Tenía el corazón a mil, sentía que el estómago se me estaba volteando por dentro, una cosa rarísima", recordó.

Anahí fue trasladada por su prima a un hospital y fue allí donde los médicos determinaron que se trataba de un paro cardiaco.

"Gracias a Dios porque llegué con un paro cardiaco... está documentado, hay expedientes de lo que pasó, me meten a urgencias y me salvan la vida. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos y de absolutamente todo que tuve una taquicardia tal que mi corazón no daba más", anotó.