¿Cuándo es el momento ideal para esterilizar a su perro o gato? Considere estas recomendaciones

Esterilizar a los perros y gatos es un tema crucial en la salud y bienestar de las mascotas. Sin embargo, existe una gran controversia sobre cuál es la edad óptima para llevar a cabo esta intervención quirúrgica.



En este artículo, le contaremos las perspectivas y recomendaciones actuales sobre la esterilización en animales de compañía.

¿Cuándo es el momento adecuado para esterilizar a su mascota?

1. Sin consenso definido

Actualmente, no existe un consenso claro sobre la edad ideal para esterilizar a perros y gatos. Tanto para machos como para hembras, la comunidad veterinaria no ha llegado a un acuerdo unánime. Algunos expertos argumentan que no se ha demostrado una asociación directa entre la edad de la castración y los efectos secundarios.

Otros, sin embargo, sugieren que esterilizar a las mascotas en una edad temprana podría aumentar el riesgo de ciertas complicaciones como incontinencia urinaria, vaginitis y enfermedades neoplásicas.

2. Razas pequeñas vs. Razas grandes

Los perros de razas pequeñas parecen ser menos vulnerables a la esterilización temprana. Por otro lado, en razas grandes, especialmente a nivel articular, los efectos secundarios son más evidentes.

Un estudio realizado en la raza de pastor alemán (especialmente en hembras) mostró un mayor riesgo de tumores mamarios a medida que aumentaba la edad de la esterilización.

3. El caso de los gatos

En el caso de los gatos, los estudios indican que los efectos secundarios son poco significativos. Por lo tanto, esterilizar a estos animales es algo que puede realizarse a edades más tempranas sin mayores preocupaciones.



Recomendaciones prácticas

El Instituto de Protección y Bienestar Animal sugiere que no hay una edad óptima universal para la esterilización. Sin embargo, se aconseja que los animales tengan al menos 6 meses de edad antes de someterse a la cirugía. Esta recomendación se basa en la necesidad de que los animales alcancen cierta madurez física antes de la intervención.

De la misma manera, se recomienda realizar una visita con su veterinario de confianza para que este mismo pueda darle una información más detallada en mascota para realizar este procedimiento.

Estrategias de control poblacional

En situaciones de sobrepoblación, como en centros de acogida y colonias de gatos, castrar a estos animales es una herramienta vital. Se puede considerar la esterilización pediátrica en gatos entre las 8 y 14 semanas de edad y en perros entre las 18 y 20 semanas de edad (antes del primer celo y antes de los 5 meses). Esto contribuye a reducir el abandono y controlar la población de animales sin hogar.

¿Qué pasa si se esteriliza antes?

La esterilización temprana puede tener ventajas y desventajas. Aquí están algunos puntos claves:

Ventajas:



Control poblacional : reducción de la reproducción no deseada y prevención de camadas no planificadas.

: reducción de la reproducción no deseada y prevención de camadas no planificadas. Salud femenina : disminución del riesgo de tumores mamarios y enfermedades uterinas.

: disminución del riesgo de tumores mamarios y enfermedades uterinas. Comportamiento: menos agresividad y marcaje territorial en machos.

Desventajas:



Efectos articulares : en razas grandes, la esterilización temprana puede aumentar el riesgo de problemas articulares.

: en razas grandes, la esterilización temprana puede aumentar el riesgo de problemas articulares. Incontinencia urinaria: algunas hembras pueden desarrollar incontinencia urinaria.

