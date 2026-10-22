Detectan por primera vez el virus shamonda en un humano: Francia investiga el caso

Un hombre que sufría un cuadro de inmunodepresión severa y murió a comienzos de este mes en Lyon, en el sureste de Francia, estaba infectado por el virus shamonda, conocido por afectar al ganado, pero que hasta ahora se consideraba que no era transmisible a las personas. Así lo anunció este jueves el Gobierno francés.

En un comunicado conjunto, los ministerios de Sanidad y Agricultura destacaron que, con los conocimientos disponibles sobre el virus, «no se ha identificado por ahora ningún riesgo sanitario para la población general».

Publicidad

El hombre fallecido, cuya edad e identidad no fueron comunicadas, estaba internado en los Hospicios Civiles de Lyon debido a una patología grave. Tras conocerse el caso, las autoridades francesas señalaron que se están llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas en las que participan expertos en salud humana, animal y medioambiental.



Los especialistas que estudian el caso consideran que las complicaciones cerebrales que presentó el paciente están «muy probablemente vinculadas con la infección por el virus shamonda».



¿Qué es el virus shamonda y cómo se transmite?

El shamonda es un virus identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Se transmite principalmente al ganado bovino a través de mosquitos del género Culicoides, conocidos por su papel en la propagación de virus que afectan a los animales.



Durante el verano pasado, el virus se detectó por primera vez en varios puntos de Europa, entre ellos Francia. Sin embargo, hasta el caso conocido en Lyon, no se había documentado una infección en seres humanos.



Francia investiga el origen del contagio

La hipótesis de las autoridades francesas es que el hombre se infectó tras la picadura de un mosquito en el este de Francia, una zona donde se había constatado la circulación del virus shamonda durante la primavera y el verano.

Publicidad

En cualquier caso, las autoridades consideran que se trata de «un caso excepcional», registrado en un paciente que presentaba una grave debilidad del sistema inmunitario.

Francia notificó el hallazgo a las instancias sanitarias internacionales, en concreto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), para informar sobre esta primera detección documentada en un ser humano.

Publicidad

EFE

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO