Famosos siameses de Ecuador mueren en Colombia: esto se sabe de su deceso

Los hermanos siameses ecuatorianos José Armando y José Luis Cevallos Herrera fallecieron este 15 de octubre, a sus 27 años. Los extranjeros murieron en Colombia después de haber construido una reputación en redes sociales, caracterizada por la resiliencia y el ejemplo de superar las limitaciones físicas. Hoy, su familia busca ayuda para repatriar sus cuerpos.



Y es que estos jóvenes nacieron físicamente unidos. Cada uno tenía su torso y dos brazos, pero compartían dos piernas. La recursividad de ellos fue la manera en que empezaron a figurar en el espacio cibernético, donde su mensaje para cada seguidor era que “el querer es poder y la discapacidad no es impedimento para ser felices”. Se movían por el mundo en una patineta diseñada especialmente para ellos. En Facebook reunían más de 393.000 seguidores y en Instagram, 58.000. “No queremos separarnos, caímos juntos y moriremos juntos”, le dijeron en una ocasión al programa “Y Ahora Son Soles”.

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A los dos les dio un infarto en diferentes momentos

Su muerte fue confirmada por el equipo de trabajo de Los Siameses del Ecuador. En un comunicado, relataron que los hermanos fallecieron en la madrugada del jueves. “Su historia, sus sonrisas y su manera de ver la vida dejaron una huella imborrable en muchos corazones. Nos queda la alegría de saber que fueron felices cumpliendo sus sueños y alcanzando metas que los llenaban de ilusión”, declaró el grupo.



En el pronunciamiento, el equipo de Los Siameses agradeció a cada uno de sus seguidores por el apoyo y cariño que les brindaron en el camino. Sobre las circunstancias de su muerte, no dieron más detalles por respeto a la privacidad y al difícil momento que atraviesa su familia.



La Kalle conoció cómo fueron los últimos momentos de Los Siameses por el testimonio de Fernando, alguien muy cercano a los hermanos, cuya causa de muerte habría sido una serie de complicaciones cardiorrespiratorias y renales que resultaron fulminantes, teniendo en cuenta que compartían órganos como el hígado y el sistema digestivo. El primero que padeció la crisis de salud fue José Luis, quien empezó a vomitar y se descompensó por complicaciones en las vías urinarias. Estos problemas desembocaron en un paro cardiorrespiratorio. Luego, José Armando sufrió un infarto. "A José Armando le dio un infarto y se llevó a José Luis", contó.

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A sus 27 años, no solo reunieron historias de supervivencia, sino también experiencias. Hace menos de una semana conocieron a Blessed y entrevistaron a su mamá durante su paso por Medellín. También pudieron viajar a Madrid y Barcelona, donde compartieron su experiencia. Lo más importante es que superaron la expectativa de vida que un día les dio un médico: aunque les habían pronosticado que podrían vivir 10 años, disfrutaron de 17 años más para conocer el mundo.

María Paula Rodríguez Rozo

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