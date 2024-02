Juez desestima la denuncia presentada por Nisman contra presidenta argentina

La Justicia argentina desestimó hoy la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas, informaron hoy fuentes judiciales.

Según difundió el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado Daniel Rafecas rechazó abrir investigación sobre las acusaciones de Nisman, aunque la decisión aún puede ser apelada.

El análisis de las evidencias presentadas junto con la denuncia "inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descrito como una supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní", según la resolución del juez.

"Por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado", considera Rafecas.

"De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas", continúa el texto.

El fiscal especial de la causa por el atentado contra la mutua judía AMIA en 1994 había acusado a la presidenta, al canciller argentino, Héctor Timerman, y a varios colaboradores por supuestamente rquestar un plan para exculpar a los sospechosos iraníes del ataque.

Nisman presentó la denuncia cuatro días antes de morir de un disparo en la sien en su domicilio de Buenos Aires en circunstancias aún no aclaradas.

El fiscal Gerardo Pollicita tomó la denuncia y el pasado 13 de febrero solicitó a Rafecas la imputación de Cristina Fernández y del resto de acusados por Nisman.

Para Rafecas, analizadas las evidencias, "ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito" apuntadas por Pollicita en su requerimiento "se sostiene mínimamente".

Pollicita ha anticipado que apelará la decisión del juez, según informaron medios locales.