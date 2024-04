Líderes mundiales llaman a la calma tras represalias israelíes contra Irán que afectan a Gaza

Los líderes mundiales pidieron calma este viernes, 19 de abril de 2024, después de que las represalias israelíes contra Irán se sumaran a meses de tensas consecuencias de la guerra en Gaza, y los medios estatales iraníes informaron de explosiones en una provincia central.



Los funcionarios israelíes no hicieron comentarios públicos sobre el ataque y los funcionarios iraníes le restaron importancia.

Pero el espectro de hostilidades directas entre los archienemigos de Medio Oriente sacudió los mercados mundiales y los precios del petróleo, el oro y las acciones oscilaron durante el día.

Una alta fuente del Congreso estadounidense dijo a la AFP que se habían producido ataques israelíes en represalia, pero se negó a dar más detalles, afirmando que eran clasificados.

El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, dijo que los microdrones israelíes utilizados en la operación no habían causado muertes ni daños, descartándola como un "intento desesperado de sacar una victoria de sus repetidas derrotas".

Israel había advertido que respondería después de que Irán le disparara cientos de misiles y aviones no tripulados hace casi una semana, en represalia por un mortífero ataque aéreo del primero de abril -atribuido ampliamente a Israel- que arrasó el consulado iraní en Damasco y mató a siete revolucionarios.

Activaron sus defensas

Los sistemas de defensa aérea en varias ciudades fueron activados, informaron los medios oficiales, después de que la televisión estatal dijera que se escucharon explosiones cerca de la tercera ciudad de Irán, Isfahán.

Un funcionario israelí no identificado dijo al Washington Post que el "ataque" fue una represalia por el bombardeo de aviones no tripulados y misiles de Irán y tenía como objetivo indicar que Israel podía atacar dentro de Irán.

La agencia de noticias iraní Tasnim, citando "fuentes informadas", negó que Irán hubiera sido atacado desde el exterior.

"Al contrario de los rumores y afirmaciones" de los medios de comunicación extranjeros, "no hay noticias de un ataque desde el extranjero", afirmó Tasnim.

Tres funcionarios iraníes dijeron al New York Times que pequeños drones llevaron a cabo el "ataque", posiblemente lanzados desde el interior de Irán, y que el radar no había detectado aviones no identificados entrando en el espacio aéreo iraní.

La agencia de noticias Fars informó de "tres explosiones" cerca de Qahjavarestan, cerca del aeropuerto de Isfahán y de la 8ª base aérea del ejército Shekari.

El portavoz de la agencia espacial iraní, Hossein Dalirian, afirmó que hubo "un intento fallido y humillante de volar cuadricópteros, que fueron derribados".

"No hubo informes de un ataque con misiles", dijo Dalirian en la plataforma de redes sociales X.

"Los informes indican que no hubo daños importantes ni grandes explosiones causadas por el impacto de ninguna amenaza aérea", dijo la agencia oficial de noticias IRNA.

Instalaciones nucleares intactas

El comandante en jefe del Ejército iraní, Abdolrahim Mousavi, atribuyó las explosiones del viernes al "disparo de sistemas de defensa antiaéreos contra un objeto sospechoso". Dijo que "no hubo daños", según Tasnim.

Se informó que las instalaciones nucleares en Isfahán eran "completamente seguras", dijo Tasnim, y el organismo de control atómico de la ONU confirmó que "no hubo daños" a los sitios nucleares de Irán.

Washington recibió un aviso previo del ataque de Israel, pero no lo respaldó ni participó en su ejecución, dijeron funcionarios citados por medios estadounidenses.

El presidente Joe Biden había prometido un apoyo "férreo" a Israel, pero también lo instó a "pensar cuidadosa y estratégicamente" antes de lanzar una respuesta contra Irán que podría desencadenar una guerra más amplia.



Peligroso ciclo de represalias

El fin de semana pasado, Irán lanzó su primer ataque dirigido directamente a Israel. Con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados, Israel interceptó la mayoría de los más de 300 misiles y drones que, según Israel, había lanzado Irán. Se produjeron daños menores y no hubo muertes.

Irán dijo que su intervención fue en represalia por el ataque del primero de abril a su consulado en Damasco que mató a siete Guardias Revolucionarios, dos de ellos, generales.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha estado bajo presión internacional por el número de víctimas civiles en la guerra de Gaza, y un analista dijo que el ataque al consulado permitió a Israel desviar la atención de Gaza. Sin embargo, los ministros de Asuntos Exteriores del grupo G7 de economías desarrolladas, reunidos en Italia el viernes, mantuvieron esa presión.

El grupo dijo que se oponían a una "operación militar a gran escala en Rafah", donde se refugia la mayor parte de la población de Gaza, porque tendría "consecuencias catastróficas" para los civiles.

Paralelamente a la guerra de Gaza, la violencia que involucra a grupos respaldados por Irán se ha disparado en el Medio Oriente. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, pidió el fin del "peligroso ciclo de represalias", dijo su portavoz.

Espacio para bajar

Los analistas dijeron que aún se podría evitar una espiral de violencia, siempre que Irán continúe restando importancia al ataque israelí reportado e Israel no tome más medidas.

El Dr. Sanam Vakil, director del programa de Medio Oriente y Norte de África del grupo de expertos Chatham House de Gran Bretaña, dijo que el ataque reportado había sido "calibrado para evitar daños y una mayor agresión iraní".

"Mientras Irán siga negando el ataque y desviando la atención de el y no se vean más ataques, hay espacio para que ambas partes bajen la escalera de la escalada por ahora", dijo.

Nomi Bar Yaacov, miembro asociado del programa de seguridad internacional del grupo de expertos, dijo que el ataque había sido "llevado a cabo de una manera que permitirá a Irán negar el ataque y trazar una línea bajo él".

En las calles de Teherán, algunos pidieron la paz. "Estamos en contra de la guerra", afirmó Behrouz, de 71 años, un bombero retirado que no dio su apellido. "No estamos contentos con el asesinato de personas, ya sean iraníes, israelíes o habitantes de Gaza".

En Jerusalén, algunos pidieron medidas más duras contra Irán. "Creo que tienen que atacar muy fuerte, no así", afirmó el anticuario Amitay Bendavid.

China, el mayor socio comercial de Irán, dijo el viernes que "seguirá desempeñando un papel constructivo para reducir" las tensiones en Oriente Medio.