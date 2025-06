Habla hija de colombiana que fue asesinada en España: "Nadie merece morir de esa manera"

El pasado 27 de abril, fue encontrado el cuerpo de Triana Arias una colombiana de 41 años residente en Italia. El cadáver fue encontrado por un hombre que paseaba en la playa Los Enanos en San Andrés, municipio de Arucas en la isla de Gran Canaria, España. La mujer habría sido reportada como desaparecida el 25 de abril luego de sus familiares perdieran por completo contacto con ella. Tras unos meses de la tragedia, su hija Mauly Arias decidió romper el silencio y pidió a las autoridades no olvidar el caso de su madre.

Según informaron medios locales en ese momento, Arias estaba radicada en Italia dado que su pequeño hijo tenía la nacionalidad y ella los papeles necesarios para la residencia. No obstante, tiempo atrás había vivido en las Canariaspor lo que se encontraba allí adelantado unas diligencias cuando fue brutalmente asesinada. La última vez que la vieron con vida fue el 24 de abril en una zona conocida como Molino de Viento, sin embargo, al día siguiente su familia recibió un mensaje en el ella alegaba que iba a salir a una fiesta en un bar, y ese mismo 25 abril tras no tener noticias de ella fue que reportaron su misteriosa desaparición.

Agentes de la Guardia Civil indicaron que el cuerpo de la mujer presentaba claros signos de violencia y una gran herida a la altura del cuello. Algunas versiones apuntan que Arias fue degollada y posteriormente descuartizada, pero esto sigue siendo objeto de investigación para las autoridades. El 6 de mayo los agentes de la entidad detuvieron a un hombre identificado como David Santana como el principal sospechoso del crimen. Este figura como dueño de un bar llamado Arenales y se especula que fue en ese mismo lugar donde le arrebató la vida.

Hija de Arias pide que su caso no quede relegado al olvido

Aunque ya pasaron algunos meses desde que se abrió la investigación, Mauly Arias, hija de la mujer, manifestó que no ha notado avances relevantes que le permitan saber lo que en verdad pasó con su madre. En entrevista con Infobae la joven de 23 años dijo: “No hemos tenido y no nos han querido dar ninguna información a pesar de que se levantó el secreto de sumario ya se levantó, no nos dicen en qué estado encontraron a mi madre, cuándo con exactitud mi madre ha muerto, a qué hora la encontraron... nada".

Además, manifestó que aún no sabe si en realidad fue descuartizadao si la intentaron descuartizar, dado que solo le permitieron ver su rostro a través de un cristal. Su miedo radica en que las autoridades de España quieran archivar el caso. Explicó que, aunque su madre vivía en Italia, constantemente viajaba a Canarias por un problema con la custodia de su hermano menor, hecho que le produjo una gran depresión. "La última vez que fue ella ni siquiera quería ir a Canarias y mira lo que pasó".

El sentido mensaje que le mandó al presunto asesino de su madre

En medio de dolor, Mauly hizo una severa petición para que se esclarezca el crimen de su madre: "Nadie merece morir de esa manera no importa la raza, nacionalidad o color a todo aquel que se le haga injusticia necesita una justicia divina" . También, aprovechó la ocasión para mandarle un mensaje al presunto asesino: "Sé que tienes hijos y esos hijos una madre y no te hubiera gustado que le hicieran esto, dañaste una familia entera, nos dejaste incompletos y aparte de la justicia que tendrás yo sé que Dios también tiene tu castigo".

