¿Los niños podrán empezar a ahorrar para su pensión? Esto propone Alemania con su nueva reforma

El Parlamento alemán aprobó una iniciativa para que el Estado aporte dinero a las cuentas de pensiones de los niños, con el objetivo de que empiecen a ahorrar desde pequeños y puedan contar con un complemento económico cuando lleguen a la jubilación.

El programa, llamado Frühstartrente (ahorro para la jubilación desde una edad temprana), contempla un aporte estatal de 10 euros mensuales (alrededor de $35.000 COP) por cada niño de entre 6 y 18 años. El dinero se depositará en una cuenta individual e invertirá en los mercados financieros para generar rendimientos a largo plazo.

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Los padres y abuelos también podrán hacer aportes adicionales para aumentar el ahorro. Si el niño no tiene una cuenta individual, los recursos se invertirán de manera colectiva bajo la gestión del Banco Federal de Alemania.



¿Cuánto dinero podrían recibir los niños al jubilarse?

El ministro de Finanzas alemán, el socialdemócrata Lars Klingbeil, explicó que comenzar a ahorrar desde la infancia permitiría acumular una suma importante con el paso de las décadas.

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Según sus cálculos, los aportes del Estado podrían convertirse en unos 53.000 euros cuando el beneficiario cumpla 65 años. Si sus padres o abuelos añaden 20 euros al mes, el saldo podría alcanzar los 160.000 euros.

Sin embargo, estas cifras son proyecciones y no cantidades garantizadas. El resultado dependerá del comportamiento de las inversiones y de los rendimientos que se obtengan durante varias décadas.

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¿Cómo crecerán los 10 euros mensuales hasta la jubilación?

Aunque el Estado aportará un total nominal de 1.440 euros por niño durante los 12 años previstos, ese dinero podría seguir generando ganancias mucho después de que terminen los depósitos.

La proyección de 53.000 euros parte de una rentabilidad media anual del 7%, con los rendimientos acumulados a lo largo del tiempo. Bajo ese supuesto, el ahorro estatal llegaría a unos 2.200 euros cuando el beneficiario cumpla 18 años y continuaría creciendo hasta los 65, incluso sin nuevos aportes.

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No obstante, el rendimiento del 7% es un supuesto de cálculo, no una promesa de rentabilidad. Los mercados financieros pueden registrar subidas y caídas, por lo que el saldo final podría ser mayor o menor.

Además, la inflación reduce el poder adquisitivo del dinero con el paso de los años. Con una inflación media del 2%, los 53.000 euros futuros equivaldrían aproximadamente a 20.000 euros de hoy.

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¿Por qué Alemania quiere fomentar el ahorro para la jubilación desde la infancia?

La iniciativa llega en un momento en que el envejecimiento de la población aumenta la presión sobre el sistema alemán de pensiones, financiado principalmente con las cotizaciones de los trabajadores activos.

Ante este escenario, el Gobierno busca impulsar el ahorro privado para que las futuras generaciones tengan una fuente adicional de ingresos durante la jubilación, más allá de la pensión pública.

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El coste de la medida para las finanzas estatales se estima en 198 millones de euros en 2027 y podría subir a 411 millones en 2030.

¿Cuándo comenzará el programa de pensiones infantiles en Alemania?

La medida se aplicará a los niños nacidos en 2020, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, según los términos descritos para el programa.

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La iniciativa también ha generado diferencias entre los partidos políticos. Los Verdes y Die Linke votaron en contra al considerar que el sistema podría beneficiar más a las familias con mayores ingresos, ya que estas tienen más posibilidades de complementar los aportes estatales.

Por su parte, el partido Alternativa para Alemania (AfD) se abstuvo en la votación.

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El alcance del programa dependerá de su aplicación y de la evolución de las inversiones. Para las familias, una de las claves será entender que los 10 euros mensuales representan el punto de partida de un ahorro a largo plazo, cuyo valor final no está asegurado.

AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO