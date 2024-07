Menor raptada en Colombia y llevada a Venezuela por fin se pudo reencontrar con su mamá

Tras casi cuatro meses de permanecer raptada y luego ser rescatada en Venezuela, una menor de 14 años volvió a los brazos de su mamá. El extranjero que la secuestró fue detenido en ese país.

Con un fuerte abrazo entre madre e hija, así terminaron los meses de angustia. El reencuentro se dio luego de que un extranjero de 26 años raptó a la menor y se la llevó a Venezuela, país en el que fue ubicada por Interpol Colombia tras la denuncia de su progenitora en Noticias Caracol.

Días después, autoridades colombianas y venezolanas ubicaron a la menor en el estado de Miranda, tal y como lo explica Laura, la mamá de la menor quien es sujeto de protección: “Recibo la noticia por medio del Centro Guaira, en Venezuela. Me hacen el llamado y me dicen que si puedo ir a recogerla”.

La mujer buscó desesperada viajar a Caracas para abrazar a la menor: “De recursos propios y más cuando ellos me dieron la opción de ir y que solo me la entregarían a mí. Fue un momento bonito, porque yo quería abrazarla y efectivamente pude. La vi muy bonita, gracias a Dios estamos juntas. Te amo, hija”.

Migración Colombia la multó

Aseguró que el proceso de entrega por parte de la justicia de Venezuela fue rápido. No obstante, tras regresar a Colombia, fue multada.

“Migración me multó porque en el pasaporte solo estaba el sello de entrada y no de salida de la niña. Fue algo angustiante y ya se está pasando la documentación. Tengo entendido que me exoneran por todo el proceso que estoy llevando”, manifestó.

Tras el inconveniente en el aeropuerto de Bogotá llegaron a su casa en el sur de la ciudad. Allí la adolescente encontró su cuarto intacto, incluso su uniforme del colegio.

La menor, tras volver a la normalidad, busca terminar el grado noveno y reunirse con sus compañeritos.

