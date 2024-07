Panamá retira personal diplomático en Venezuela tras controversial reelección de Maduro

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que pone en "suspenso" las relaciones diplomáticas con Venezuela, además del retiro de su personal en ese país tras rechazar los resultados de las elecciones en el país suramericano que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), dan por ganador al presidente Nicolás Maduro.

“Demasiados abusos en Venezuela han ocurrido”, señaló el mandatario panameño.

#ATENCIÓN | "Dentro de la democracia todo, pero fuera de la democracia nada": presidente de Panamá anuncia el retiro de su personal diplomático en Venezuela tras rechazar los resultados de las elecciones.



“No podemos mirar para otro lado ante el intento de golpe institucional a la decisión soberana del pueblo de Venezuela. Tengo claro que dentro de la democracia todo, pero fuera de la democracia nada. Panamá no será condescendiente a la manipulación, a la política de expulsar ciudadanos a través de nuestros países para descomprimir situaciones dramáticas que no lograron resolver aún teniendo la totalidad del poder", expresó en una rueda de prensa.

Mulino manifestó que “por respeto a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir y por respeto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El Gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular”.

“Los principios y valores democráticos no son negociables”

“Los millones de venezolanos en su país y en el exterior merecen que se respete la genuina voluntad popular. Los principios y valores democráticos no son negociables”, agregó.

Señaló que su decisión sobre Venezuela se basa en la política de Panamá contra “los regímenes que no respeten los DD. HH. y violen libertades (que) no merecen reconocimiento diplomático”.

Recordó que durante las elecciones en Venezuela “solamente el 0,13% de los residentes en el extranjero fueron habilitados para votar, hubo una demora extensa en el proceso de cómputo”.

Además, hubo “privación de acceso a los datos a los sectores opositores y la falta de observadores internacionales imparciales, como los tienen todos los países democráticos en el continente”.