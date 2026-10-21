Presidente argentino Javier Milei acusa a Pedro Sánchez, homólogo de España, de "delincuente ladrón"

El mandatario argentino, Javier Milei, defendió este miércoles su amistad tanto con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dijo que no prevé reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por "delincuente". "Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", apuntó en un foro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum. "Los visito porque mi compromiso y mi amor hacia España hace que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar en los españoles y no a aquellos que van a querer hundirlos y sustituirlos por otras culturas que los van a exterminar", añadió.



En su agenda figura este miércoles por la tarde una reunión con Díaz Ayuso. Se trata de la segunda reunión en la capital de España de Díaz Ayuso con Milei tras la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024. Sin embargo, no está programado un encuentro con el líder de Vox, aunque sí con su secretario general, Ignacio Garriga. "Santiago está de campaña y eso él ya lo tenía definido antes", dijo Milei al respecto.

La primera reunión entre la conservadora Díaz Ayuso (PP) y Milei en la capital tuvo lugar en junio de 2024, cuando la presidenta autonómica concedió al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

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Aquel acto, que se produjo en un clima de fuerte tensión diplomática entre Argentina y España, se celebró en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, y en él Milei aludió veladamente a los casos de presunta corrupción en el entorno de Pedro Sánchez al referirse a las "porosas manos de los políticos", sus hermanos o sus parejas.



Un año después, en el marco de la participación de Milei en el Madrid Economic Forum, el mandatario argentino mantuvo otro encuentro con Díaz Ayuso, según informó entonces la Presidencia argentina. Y en enero de este año, Milei recibió a Díaz Ayuso en la Casa Rosada durante una visita de la presidenta a Argentina.



Como en anteriores ocasiones, no está contemplado que se vea con Sánchez. "Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado", afirmó. "En Argentina, donde haya un liberticida, yo lo voy a enfrentar, no me importa dónde sea el lugar del mundo. Acá tienen uno y a ese lo voy a enfrentar porque ese les va a arruinar la vida", añadió en la capital española.

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En este viaje, que no es una visita oficial, no figura tampoco una reunión con el rey Felipe VI: "Por distintas circunstancias no he podido verlo al rey; tengo una excelente relación con el rey y espero en algunas de las visitas poder tener la posibilidad de visitarlo", sostuvo.

Su desplazamiento coincide en plena campaña preelectoral en España y Milei recomendó de cara a los comicios del 29 de noviembre que "los españoles voten en favor de sí mismos, que no se suiciden siguiendo votando socialistas".

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Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha realizado otros seis viajes a España, en los que se reunió con Abascal y Díaz Ayuso, entre otros políticos derechistas, pero nunca con Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones.

Este mismo miércoles, además de "delincuente", también tachó al presidente del Gobierno español de "corrupto" y de "impresentable dictador": "Si hay algo que caracteriza a los líderes socialistas es que son ladrones y que usan el Estado para robarle a la gente", dijo.

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EFE