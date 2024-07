Princesa de Dubái le pidió el divorcio a su esposo por medio de redes sociales

El pasado 18 de julio de 2024, la princesa Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hija del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, sorprendió a sus seguidores al anunciar su divorcio a través de su cuenta de Instagram. Su publicación parecía hacer referencia a la práctica del triple divorcio, una tradición controvertida en algunos países musulmanes, que es rara vez invocada por mujeres.

"Me divorcio de ti", fue lo que le dijo la princesa a su esposo

"Mientras estás ocupado con otras compañías, declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa", fue la leyenda que uso la princesa para acabar con su relación.

Según informes de CNN, la princesa invocó el método del triple divorcio usada en países musulmanes, que consiste en rectificar la separación declarándola tres veces. Es considerada como una práctica polémica y ha sido prohibida en algunas regiones.

Sheikha Mahra es una de las 30 hijas del primer ministro y se casó en 2023 con el jeque Mana Bin Mohammed Al Maktoum en una lujosa ceremonia.

Todas las publicaciones de Sheikha Mahra junto a su esposo han sido eliminadas de sus redes sociales, confirmando su deseo de querer separarse.

La princesa es reconocida por su presencia pública y su activa participación en redes sociales, cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram y suele compartir sobre sus pasatiempos, su amor por los caballos, trabajos de caridad y algunas selfies.

Su estilo de vida, que incluye asistir a eventos de alfombra roja y aparecer en la portada de revistas regionales, es inusual para las mujeres de la realeza en Emiratos Árabes Unidos.

