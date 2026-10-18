Sacerdote murió luego de que pesada cruz le cayera encima durante una misa transmitida en vivo

La comunidad católica de Ecuador y de la región se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, un apreciado sacerdote redentorista que se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la Vicaría Centro de la Arquidiócesis de Guayaquil.



El trágico acontecimiento ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026 en el interior del templo parroquial mientras el presbítero oficiaba la misa diaria. El impacto de la noticia no solo ha generado pesar en el ámbito local por su legado espiritual, sino que se ha extendido rápidamente en redes sociales debido a las impactantes circunstancias en las que se produjo el accidente durante una retransmisión en directo.

Todo quedó documentado

De acuerdo con lo informado por medios locales y digitales, el trágico suceso se produjo en el momento exacto en que el sacerdote encabezaba la ceremonia litúrgica, la cual estaba siendo emitida en directo hacia las plataformas digitales desde su propia cuenta.

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Hacia el minuto 27 de la retransmisión, una pesada cruz empotrada en la pared posterior a la zona del altar se desprendió. La enorme estructura cayó directamente sobre la cabeza y espalda del padre Patricio Sánchez. En el registro audiovisual transmitido se escucha la conmoción instantánea de las personas presentes en el recinto religioso, quienes corrieron de inmediato para intentar auxiliarlo.



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A pesar de que el accidente se ha difundido velozmente en plataformas como X y Facebook, aún no hay reportes sobre las causas oficiales del padre. Tras confirmarse la lamentable pérdida, la Arquidiócesis de Guayaquil difundió en sus redes oficiales un comunicado y una dedicatoria firmada por el Cardenal Arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, OFM.

"Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", expresó la curia guayaquileña en su pronunciamiento público.

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El estamento eclesiástico manifestó que la institución "se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos". La comunicación institucional cerró con la plegaria en latín dedicada a los difuntos: “Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén”.





Uno de sus últimos mensajes antes de morir

El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, orden religiosa fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732. Durante su trayectoria pastoral dejó una marcada huella entre los feligreses, tras prestar también sus servicios religiosos en la parroquia San Lorenzo de Vinces antes de asumir la dirección de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hace apenas dos días había celebrado su aniversario sacerdotal.

Un elemento de profunda reflexión para sus seguidores ha sido el contenido de su última predicación registrada minutos antes del fatal desenlace. Durante la homilía de la misa, al abordar el pasaje bíblico sobre la tributación al César y a Dios, el sacerdote enfatizó la brevedad de la existencia humana y la urgencia de priorizar la fe por encima de lo material:

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“Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí también, vamos a morir y a veces el tiempo que hemos utilizado, a veces en cosas pues no tiene tanto sentido como el tiempo que lo utilizamos en Dios, en ese tiempo que damos de calidad a Dios, a nuestros hermanos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia”, pronunció antes de sus momentos finales.

Según expresaron las personas en redes sociales, la partida del padre Sánchez deja "una huella imborrable de dolor y fe" entre la comunidad parroquial de la Vicaría Centro de Guayaquil y los devotos que compartieron su camino sacerdotal.

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