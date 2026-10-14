Video muestra cómo rescataron a una enorme tortuga marina atrapada en unas rocas en México

Un video difundido en redes sociales muestra el rescate de una enorme tortuga marina que quedó atrapada entre las rocas en Isla Mujeres, México. El animal, que puede llegar a pesar entre 80 y 150 kilogramos, permanecía inmóvil y necesitaba ayuda para regresar al mar.

En las imágenes se escucha a una mujer que, al notar la presencia de la tortuga, alerta de inmediato a las personas que la acompañan. “Hay una totuga enorme (...) no se si esta viva”, dice mientras el grupo se acerca para observar al animal y comprobar su estado.

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Según lo que se comenta en el video, la tortuga habría permanecido atrapada durante varias horas, posiblemente desde el inicio del día. Aunque al principio no se movía, las personas que la encontraron decidieron intervenir para intentar ponerla a salvo y ayudarla a regresar al agua.



Una de las hipótesis que se menciona en la descripción del video es que la tortuga pudo haber salido durante la noche para poner sus huevos. Si la marea descendió mientras estaba fuera del agua, el animal habría quedado atrapado entre las formaciones rocosas sin poder regresar por sus propios medios. Sin embargo, no se ha confirmado qué ocurrió exactamente ni cuánto tiempo permaneció en ese lugar.

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Así fue el rescate de la tortuga marina

Ante la situación, las personas que estaban en el sitio se organizaron para mover cuidadosamente al animal y acercarlo a la orilla. El objetivo era permitir que entrara nuevamente en contacto con el agua y pudiera regresar al mar.

Una vez que lograron sacarla de las rocas, dejaron que el agua llegara hasta ella antes de intentar impulsarla hacia una zona más profunda. Durante ese momento, le dieron tiempo para mojarse y recuperarse, mientras observaban si reaccionaba.

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Fue entonces cuando la tortuga comenzó a mostrar señales de movimiento. Al levantar la cabeza, dio una primera respuesta que permitió a quienes la auxiliaban advertir que todavía reaccionaba a los estímulos. A partir de ese momento, continuaron ayudándola a avanzar poco a poco hacia la orilla, hasta facilitar su regreso al agua.

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¿Qué especie de tortuga podría ser?

De acuerdo con el medio Escapadah, el ejemplar podría ser una tortuga verde (Chelonia mydas), una especie presente en Isla Mujeres y en otras zonas del Caribe mexicano. No obstante, su identificación no ha sido confirmada.

Tampoco se conoce con certeza cómo llegó hasta las rocas ni cuál fue la causa de que quedara atrapada. Una de las posibilidades es que el movimiento del oleaje la haya llevado hasta ese punto y que, posteriormente, el descenso de la marea le impidiera regresar al agua.Por ahora, las circunstancias del incidente siguen sin esclarecerse.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO