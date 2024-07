Como de película: conductor evitó el robo de una ambulancia en Bogotá y todo quedó grabado

En Bogotá, dos hampones se intentaron robar una ambulancia. Los delincuentes se subieron al vehículo, el conductor reaccionó y al final terminaron estrellados contra dos carros. Los hechos ocurrieron en la noche del 22 de julio en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá.

Los criminales aprovecharon que el conductor de la ambulancia se bajó para abrir las puertas de un garaje e ingresaron al vehículo. La víctima se percató del hurto y, como pudo, terminó con los ladrones dentro de la cabina.

“Empezaron los forcejeos, nuestro conductor nos cuenta que lo intentaron apuñalar, que fue víctima de varias agresiones y, tratando de salvar el vehículo, se estrellaron contra dos carros”, indicó el propietario de la empresa de ambulancias.

En medio de un forcejeo, los delincuentes agredieron al conductor y, luego de chocar los dos carros, salieron de la ambulancia y emprendieron la huida.

Varias personas que presenciaron el hecho persiguieron a los maleantes, pero estos fueron más rápidos y se escaparon dejando los vehículos averiados.

“Gracias a Dios, el conductor no tuvo ninguna lesión y ayudó a que esto no pasara a mayores, porque ellos estaban quién sabe en qué efectos, ya que no les importó estrellar dos vehículos y casi atropellar a varias personas que se encontraban en la calle”, aseguró el dueño de la compañía.

Las autoridades no recibieron el denuncio de la empresa de ambulancias

Los propietarios de la empresa de ambulancias buscaron interponer el denuncio, pero, de manera insólita, no se lo recibieron. “Las autoridades nos dijeron que no es posible realizarlo, ya que el carro se encuentra con nosotros. Es una cosa absurda. El señor arriesgó su vida, la vida de los ciudadanos y dicen que no hubo un robo”, señaló el propietario de la empresa de ambulancias.

Los ciudadanos afectados les piden a las autoridades que les presten atención porque temen que estos vehículos sean utilizados por criminales para delinquir.

