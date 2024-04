Ladrones en Bogotá llegaron en camioneta de alta gama para golpear y robar a dos mujeres

Dos jóvenes universitarias fueron asaltadas por dos ladrones en Bogotá en la puerta de su casa. Justo cuando estaba parqueando su vehículo, llegaron los delincuentes en una lujosa camioneta y las amenazaron y golpearon con sus armas. Una de ellas por poco fue arrollada: “No les importó”.



Todo ocurrió en la noche de este martes 23 de abril en el barrio Pradera, de la localidad de Puente Aranda.

Una cámara de seguridad captó cómo los ladrones en Bogotá parquearon su camioneta frente a la que pretendían robar, que estaba siendo guardada por las universitarias en el garaje de la casa.

“Se me parquea una camioneta de alta gama al frente y se bajan dos sujetos con armas de fuego. En ese momento, uno me aborda por el lado del conductor y me empieza a decir que le entregue el control del carro, que si no me pega un pepazo”, narró uno de las víctimas.

Dijo que "tenía el carro engranado y todo, entonces en ese momento él me dice que ni se me ocurra arrancar el carro y empieza a abrirme la puerta. Yo hago que me quito el cinturón y arranco el carro, pero el carro se frena con la pared del parqueadero y ahí ya llega el otro sujeto que se me había puesto adelante, me encañona por el frente del carro y me empieza a jalar; ahí me da un cachazo en la cabeza y empieza a sacarme el carro".

Cuando abordaron la camioneta, la joven intentó detener a los ladrones en Bogotá, pero el sujeto que manejaba “me mandó el carro por encima, y a mi pareja y a mi hermano también les tiró el carro porque ellos estaban al lado”, aseguró la víctima.

Aunque lograron llevarse el vehículo, “el carro tiene un GPS, afortunadamente con la Policía hemos podido rastrear el carro”, dijo la universitaria.