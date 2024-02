¿Ni los policías se salvan de robos en Bogotá? Ladrones hurtaron camioneta de general (r)

Ni la policía parece salvarse de los robos en Bogotá. A un patrullero que hace parte del esquema de seguridad del general retirado Álvaro Pico Malaver le robaron la camioneta que le habían asignado al oficial para su protección.



Eran las 7:31 de la noche del miércoles 14 de febrero cuando el uniformado llegó al barrio Villa del Río, en la localidad de Bosa, para entregar un paquete que su protegido le había encomendado.

Mientras hacía la diligencia, los ladrones llegaron al sector y hurtaron la camioneta de color blanco. En el interior también estaba el celular y arma de dotación del patrullero.

En la madrugada de este jueves, las autoridades informaron que habían recuperado el vehículo robado en el sur de Bogotá.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el caso de un comerciante víctima de fleteo, a quien le robaron $70 millones, lo golpearon y no le recibieron el denuncio del hurto porque en la URI le dijeron “que solo de 8 de la mañana a 4 de la tarde porque no había un capturado ni un herido. En este caso el herido era yo porque me habían roto la cabeza, pero no, no me atendieron”.