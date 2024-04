Una víctima de expolicía señalado de agredir a varias mujeres tuvo que salir del país

Una mujer, que manifestó ser una de las víctimas del expolicía capturado por las autoridades de Bogotá por atacar a su pareja sentimental, envió al Ojo de la Noche un video en el que habló de lo que padeció por culpa de este hombre, a tal extremo que tuvo que abandonar el país.



La víctima reveló que este sujeto “en el 2021 me agredió física y psicológicamente, que me amenazó de muerte, me buscaba en todos lados para agredirme. Yo tuve que salir del país, dejar mi profesión y dejar mis trabajos por él. Estoy ahorita en otro país”.

Para ella, es “el colmo que hasta ahora la justicia esté haciendo algo” contra el expolicía que la obligó a abandonar todo en Colombia para poder estar a salvo.



¿Por qué lo capturaron?

Inicialmente se había dicho que el expolicía atacó a su madrastra con un arma cortopunzante. Sin embargo, las autoridades aclararon que a quien agredió fue a su compañera sentimental, que interpuso una denuncia contra él.

Tras ser capturado, las autoridades de Bogotá se percataron de que el expolicía tiene ocho anotaciones por agredir a mujeres en diferentes puntos de la capital de Colombia.

El exuniformado, a quien le impusieron medida de aseguramiento, al parecer fue retirado de la institución por un antecedente disciplinario que tendría que ver con un caso de agresión.