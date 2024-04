Canciller Murillo tras informe sobre gobierno Maduro: "Noticias Caracol es un medio muy serio"

El canciller (e) y embajador de Colombia en EE. UU., Luis Gilberto Murillo, habló con Noticias Caracol sobre el informe de la unidad investigativa sobre la cacería de opositores de Venezuela en nuestro país.



El alto funcionario recalcó que “este es un informe periodístico. Noticias Caracol es un medio muy serio y además nosotros, entre otras cosas, rechazamos cualquier expresión denigrante que ataque a lo que nosotros consideramos es la libertad de prensa en nuestro país. Yo miré el informe y con mucha seriedad lo asumimos, pero tenemos que hacer una revisión desde el Estado qué está sucediendo. E insisto, no es un comportamiento del gobierno de Venezuela. Nosotros estamos muy convencidos de que no debe haberse presentado este tipo de violación a nuestra soberanía, pero lo estamos mirando con mucha seriedad. Lo tomamos con mucho juicio, por eso hemos asignado a nuestra unidad competente en el caso para que revise. Ya me presentó unas líneas preliminares que voy a discutir con mis colegas”.



No obstante, Murillo subrayó “que nosotros tenemos una relación muy cordial y cercana con el gobierno de Venezuela, que normalizamos esa relación, tenemos canales de comunicación muy fluidos en el marco de la sinceridad, obviamente de dos países hermanos que comparten una historia común, y obviamente que nuestro futuro está muy ligado. Y en el informe que usted menciona, que lo miré con mucha atención, obviamente nosotros, desde la Cancillería, hemos asignado a nuestro director de soberanía, el embajador Diego Felipe Cadena, para que nos haga una revisión del tema. Ya la ha terminado. Este es un tema obviamente muy sensible y mañana (jueves) tendremos una conversación con el señor ministro de la Defensa y posteriormente con los estamentos de inteligencia para establecer realmente qué está pasando, qué ha pasado y con base en eso definir nuestra posición como Cancillería. Tendremos conversaciones con el canciller Iván Gil el próximo lunes para hablar de muchos temas de nuestra relación, que es una relación muy diversa, pero obviamente también abordaremos ese asunto”.

¿Qué le dijo el director de soberanía?

“Nosotros estamos simplemente revisando información, mirando el tema y un informe preliminar que vamos a revisar y a discutir con los competentes en esa área. Obviamente, con el señor ministro de la Defensa y con los estamentos que tienen que ver con los temas de inteligencia. Pero nos da la tranquilidad, obviamente, que Venezuela en su comportamiento no es un país que obviamente viole nuestra soberanía”, aseveró el canciller encargado.

¿Es complejo establecer si hay un problema de seguridad nacional en toda esta relación con Venezuela?

“Tenemos 2.300 kilómetros de frontera. El informe es un informe periodístico, nosotros como gobierno y como Estado tenemos que revisar este tipo de información y llegar a conclusiones que sean muy concretas, basadas en evidencia del gobierno y lo estamos mirando. Pero le reitero que la relación nuestra con Venezuela es una muy buena relación y no creemos que tenga un comportamiento de violar nuestra soberanía”, insistió Murillo.

“Tenemos muy buena relación con Venezuela, es una relación sincera”, reiteró.