Carlos Rosero será el nuevo ministro de la Igualdad en reemplazo de Francia Márquez

El presidente Gustavo Petro presentará esta noche a su nuevo gabinete ministerial, el cual incluye a Carlos Rosero, quien reemplazará a la vicepresidenta Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad.

Horas antes, la vicepresidenta dio a conocer una carta sobre su gestión en esa cartera, pero en la que advierte que su vida "está en peligro" tras denunciar, según ella, actos de corrupción.

(Lea también: Vicepresidenta Francia Márquez denuncia amenazas en su contra: "Mi vida corre peligro" ).

Según el periódico El Espectador, Rosero, de 63 años, es antropólogo, líder comunitario y uno de los activistas más reconocidos del movimiento negro en Colombia. Cofundó el Proceso de Comunidades Negras y trabajó por la expedición de la Ley 70, una normativa que reconoce los derechos de las comunidades negras, afro, palenqueras y raizales.

Publicidad

En 2022, fue nombrado en la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos de paz con la guerrilla del Eln. Algunas fuentes indican que es cercano a Francia Márquez.

Rosero, según el portal Afrocolombianos Visibles, en 1990 fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por Comunidades Negras de Colombia, apoyado principalmente por el norte del Cauca, Valle y un grupo de activistas de Quibdo. No fue elegido ningún representante afro en ese momento.

Publicidad

Posteriormente, en el año 2002, presentó su nombre para aspirar a una de las dos curules a Camara de Representantes en lista abierta por el Movimiento Aponury obteniendo 3292 votos.

(Lea también: Las reacciones tras caso de presunta corrupción en sistema de salud: ¿nueva fractura en el Gobierno? ).

#Atención | Carlos Rosero, quien estuvo en la mesa de diálogos con el ELN, es el nuevo ministro de Igualdad. Llega a este puesto en reemplazo de la vicepresidenta Francia Márquez.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/qyhhZf5So0 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 27, 2025

La carta de Francia Márquez



Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez , denunció que ha recibido amenazas y que su vida corre peligro.

Publicidad

"Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán. No me rendiré. Porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo", aseguró en la misiva.

Y añadió: "Hoy por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra que únicamente buscan dañar mi imagen. La corrupción no tiene cabida en el cambio que prometimos".

Publicidad

En el texto, señaló que llegó al Gobierno para "trabajar por la igualdad, la equidad y la justicia social. No por la burocracia, ni por la politiquería, ni por los intereses que han frenado el verdadero cambio (...) No me malinterpreten, mi compromiso con el pueblo sigue intacto, y cuando señalo lo que considero que no está bien en nuestro gobierno, no es para destruir, sino para construir un camino más firme y honesto".

Vicepresidenta Francia Márquez - Colprensa/Catalina Olaya

Aunque no habló de su salida de la cartera de Igualdad, indicó que su "compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio. Seguiré trabajando por la gente y no me detendré hasta llevar la igualdad y la equidad a cada rincón de Colombia".

Sobre su gestión en el Ministerio de la Igualdad, el cual ella inició, dijo que actualmente ha diseñado "24 programas para el cierre de brechas y la garantía derechos, diseñados y en ejecución". }

"A la fecha, más de 15.800 jóvenes son parte del programa Jóvenes en Paz; la línea 155 Salvia ha atendido a más de 19 mil mujeres víctimas y en riesgo de violencias de género; Hambre Cero ha llevado más de 50 mil toneladas de alimentos a las zonas más vulnerables2, añadió.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL