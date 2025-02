Vicepresidenta Francia Márquez denuncia amenazas en su contra: "Mi vida corre peligro"

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad,Francia Márquez , denunció que ha recibido amenazas y que su vida corre peligro.

"Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán. No me rendiré. Porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo", aseguró en la misiva.

(Lea también: Las reacciones tras caso de presunta corrupción en sistema de salud: ¿nueva fractura en el Gobierno? ).

Y añadió: "Hoy por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra que únicamente buscan dañar mi imagen. La corrupción no tiene cabida en el cambio que prometimos".

Publicidad

Noticia en desarrollo...