César Gaviria no conversará con mininterior: "No le veo sentido a reunirme con usted"

En un comunicado, el expresidente de Colombia César Gaviria se refirió a la invitación del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para entablar un diálogo con los diferentes partidos políticos en busca de lograr la construcción de un acuerdo de la agenda legislativa del Gobierno.

Como líder del partido Liberal, Gaviria expuso que mantiene la posición del colectivo y que mientras el gobierno de Gustavo Petro no respete las decisiones del sistema judicial no se podrá llevar a cabo ninguna reunión.

“Estimado ministro Juan Fernando Cristo, en varias ocasiones usted me ha solicitado una cita para discutir la agenda legislativa del Gobierno. Yo no tengo ningún problema o diferencia personal con usted, pero como posición del Partido Liberal siempre he dicho que todos los funcionarios, congresistas y el Gobierno deben acatar y respetar todas las decisiones del sistema judicial; mientras el Gobierno del presidente Petro no adopte una decisión en tal sentido, yo no le veo sentido a reunirme con usted", manifestó César Gaviria.

Espacios de discusión con otros partidos políticos

Juan Fernando Cristo ha buscado espacios de diálogo con los diferentes partidos políticos del país, en los que el tema central ha sido la agenda legislativa del segundo semestre de 2024.

Además, las conversaciones giran en torno a consensos para la presentación de los proyectos de reforma laboral y de salud, y la ley de jurisdicción agraria, entre otras iniciativas.

De acuerdo con La FM, a esta respuesta negativa se suma la del partido de Centro Democrático, pues hace unos días anunció que no se reunirá con el ministro de Interior, ya que considera que en consensos anteriores se hizo recomendaciones de parte de la bancada pero no fueron incluidas en las discusiones de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.

