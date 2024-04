¿Cómo interpretar la advertencia de Petro sobre transición "de golpe" en el sistema de salud?

Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, hizo parte de los nueve congresistas que hundieron el proyecto de la reforma a la salud. Según la congresista, la iniciativa se archivó por algo “que es claro y que se ha venido sustentando: el articulado presentado por el Gobierno nacional desde el primer día no generó consensos, no logró esa posibilidad de que todos los actores del sector salud pudiesen verse identificados con este articulado”.



“Hemos conocido de primera mano que en el año 2023 lo primero que ocasionó fue una crisis en el gabinete del señor presidente Gustavo Petro, que originó la salida de varios ministros, pero adicionalmente también la ruptura de la coalición de Gobierno, una coalición que en esa primera etapa aportó temas importantes para la mejora de este articulado” aseveró.

Para ella, “la reforma se necesita y, efectivamente, no solamente está ese proyecto, sino que hay otros proyectos que no han cobrado protagonismo. Pero lo que sí es realidad es que muchos actores del sector salud, desde los pacientes hasta las sociedades científicas, hasta los gremios de muchos sectores médicos, argumentan que ni ese proyecto de ley que está en la Comisión Primera ni otros que no han cobrado protagonismo reúnen el consenso para la grave crisis que vive el sector salud”.

El presidente Gustavo Petro dijo que se perdió la oportunidad de lograr una concertación y ahora va a ser de golpe. ¿Cómo entiende esa afirmación?

“Era de esperarse. Nosotros hemos visto, no solamente en este momento de la reforma a la salud sino en otros momentos durante este Gobierno, hemos visto las reacciones del señor presidente. Respetable. Él es quien hoy tiene el poder del Ejecutivo. Sin embargo, nosotros hemos venido planteando muchas cosas que ya sabemos que van a suceder. Alguien o algunas personas metieron al presidente Petro en este articulado, un articulado sin aval fiscal, un articulado que no tenía consensos en 2023 y tampoco los tiene ahora, un articulado que no supimos cómo finalmente fue construido, se habla de la sociedad civil, pero hay un país dividido hoy en torno a esta reforma a la salud”, respondió la senadora Hurtado.



No obstante, destacó que hay “varios caminos que ya habían sido tejidos por el Gobierno nacional y son los caminos de lo que ya está, de las herramientas que ha entregado el Congreso a lo largo de muchos años. Hoy hemos visto que ya el presidente implementa la ley 1438. Hoy está hablando de los equipos extramurales a través de las resoluciones que están amparando este aspecto. Pero también vimos que en el plan de desarrollo el ministerio incluyó el giro directo. Entonces ellos tienen ya una serie de herramientas que permiten avanzar en lo que querían que fuera una ley”.

La senadora Hurtado también dio a conocer que “en algunos chats ayer veíamos que se expresaba que el plan B tenía que seguir adelante. Entonces hemos tenido ya conocimiento de que se tenía un plan B y veremos la ejecución, siempre esperando que se salvaguarde la vida de los colombianos, siempre esperando que se salvaguarde la prestación del servicio a través de las redes hospitalarias públicas, que ha sido mi gran defensa, pero también entendiendo que hoy tenemos un sistema que es complementario. Esperemos que ese plan B salga bien para Colombia, salga bien para los colombianos y salga bien para el sistema de salud que de una u otra manera, a pesar de hoy haber estado tan estigmatizado, ha salvado vidas a lo largo de estos años”.