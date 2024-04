¿Qué va a pasar con el sistema de salud en Colombia tras el hundimiento de la reforma?

La Comisión Séptima del Senado de la República decidió archivar el proyecto de reforma a la salud, uno de los más importantes del Gobierno nacional. La iniciativa se hundió con nueve votos a favor y cinco en contra.



En medio del debate y antes de que la reforma se hundiera, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco habló sobre la necesidad de superar la crisis que actualmente se presenta en el sistema de salud.

“La crisis ahí está, hay que encontrarle una salida. Probablemente no fue la que nosotros presentamos, probablemente le faltaba complemento, probablemente no tuvimos el tacto político de saberla vender, o el tacto político de integrar a todas las personas. El problema es que sí tenemos que encontrar una salida. No me voy a declarar derrotado, esta tarde sigo buscando una salida, porque la gente que está en los extramuros, a ellos poco les tocará saber que en este debate ganó A, B o C, ellos necesitan tener su atención en salud”, manifestó Velasco.

Luis Fernando Velasco no cerró la puerta de presentar otro proyecto en el Legislativo, después del 20 de julio: “Colombia necesita una reforma a la salud”.

Por su parte, Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal, se refirió al hundimiento de la reforma y habló sobre presentar un proyecto.

“Hoy terminamos por demostrar que la actual reforma no era viable, no era sustentable económicamente, tenía vicios de nulidad que no podían darle paso. Por supuesto que esto no termina acá, todos somos conscientes de que la salud requiere una reforma, la invitación es a trabajar juntamente con los estamentos de la salud, el Gobierno, los ponentes y construir un proyecto que resuelva los problemas de la salud. Somos conscientes de que se requiere y vamos a trabajar en un nuevo proyecto para que sea radicado en el Congreso y que sea ajustado y concertado”, manifestó Pinto.

Según el parlamentario liberal, durante el trámite de la reforma “violaron toda la ley quinta, viciaron con nulidad el proyecto. Los senadores del Pacto Histórico presentaron una ponencia positiva no en el tiempo que correspondía, sin concertarse, sin discutirla, sin debatir, sin escuchar sectores y no nos quedó alternativa que presentar ponencia de archivo”.

Petro y el anuncio sobre el sistema de salud

Pero el presidente Gustavo Petro, minutos antes de anunciarse la caída de la reforma a la salud, fue más allá y anunció que el gobierno “asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud”. Entre otras cosas, habló de pagos directos y de salud preventiva, y de intervención a EPS. Acá su trino:

En las EPS intervenidas habrá no solo un interventor sino una junta asesora configurada por representamtes de las clínicas hospitales y proveedores a los que debe dineros la EPS y representantes de los pacientes.



Al paciente debe restablecerse su derecho a elegir su médico(a)… https://t.co/TJSBZ3g7iG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 3, 2024

Intervenciones a dos EPS

Antes de que se anunciara el hundimiento de la reforma a la salud, el Gobierno nacional anunció la intervención de la Nueva EPS, la entidad que más pacientes tiene en el país.

Cabe recordar que muchos de los usuarios de las EPS que se intervinieron en el pasado llegaron a esta entidad, que hoy está siendo objeto de intervención.

El Gobierno nacional le confirmó a Noticias Caracol que esta acción hace parte del plan para -según su argumento- salvar el sistema de salud y que no es una revancha por el posible hundimiento de la reforma en el Congreso, y que atienden requerimientos técnicos.

La situación de Sanitas

Pero un día antes, la Superintendencia de Salud hizo lo propio con la EPS Sanitas, la segunda que más pacientes atiende en Colombia.

En una rueda de prensa, el Gobierno explicó las razones por las cuales anunció la intervención de Sanitas, que cuenta con más de cinco millones de usuarios. Según el Ejecutivo, esa EPS no cumplía con los requisitos financieros, los afiliados no encontraban satisfacción en la prestación de los servicios de salud y las deudas ya superan los $2 billones.

“Nuestro mensaje de hoy es de tranquilidad. Aquí los servicios, tanto de la EPS como de prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente”, manifestó Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció que la junta directiva de Sanitas, el representante legal y la asamblea de accionistas fue removida y que ya existe un agente interventor.