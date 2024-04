Se hundió la reforma a la salud: estos senadores votaron por el archivo del proyecto

Comisión Séptima del Senado hundió este miércoles, 3 de abril de 2024, la reforma a la salud presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En total fueron nueve votos a favor y cinco en contra los que sentenciaron una de las iniciativas más importantes del Ejecutivo.



Los nueve senadores que votaron por el archivo de la reforma fueron: Norma Hurtado, del Partido de la U; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; José Alfredo Marín, del Partido Conservador; Nadia Blel, del Partido Conservador; Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Alirio Barrera, del Centro Democrático; Ana Paola Agudelo, Partido Mira y Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente.

En caso de que el Gobierno Nacional quiera volver a presentar un nuevo proyecto lo tendría que hacer después del próximo 20 de julio, cuando empiece una nueva legislatura.

Las reacciones

En medio del debate y antes de que la reforma se hundiera, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco habló sobre la necesidad de superar la crisis que actualmente se presenta en el sistema de salud.

“La crisis ahí está, hay que encontrarle una salida. Probablemente no fue la que nosotros presentamos, probablemente le faltaba complemento, probablemente no tuvimos el tacto político de saberla vender, o el tacto político de integrar a todas las personas. El problema es que sí tenemos que encontrar una salida. No me voy a declarar derrotado, esta tarde sigo buscando una salida, porque la gente que está en los extramuros, a ellos poco les tocará saber que en este debate ganó A, B o C, ellos necesitan tener su atención en salud”, manifestó Velasco.

Luis Fernando Velasco no cerró la puerta de presentar otro proyecto en el Legislativo, después del 20 de julio: “Colombia necesita una reforma a la salud”.

Por su parte, Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal, se refirió al hundimiento de la reforma y habló sobre presentar un proyecto.

“Hoy terminamos por demostrar que la actual reforma no era viable, no era sustentable económicamente, tenía vicios de nulidad que no podían darle paso. Por supuesto que esto no termina acá, todos somos conscientes de que la salud requiere una reforma, la invitación es a trabajar juntamente con los estamentos de la salud, el Gobierno, los ponentes y construir un proyecto que resuelva los problemas de la salud. Somos conscientes de que se requiere y vamos a trabajar en un nuevo proyecto para que sea radicado en el Congreso y que sea ajustado y concertado”, manifestó Pinto.