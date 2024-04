Tras hundimiento de reforma a la salud, Petro dice que transición “ahora es de golpe”

Desde la asamblea nacional de la Federación de Cafeteros, el presidente Gustavo Petro reaccionó al hundimiento de la reforma a la salud, uno de sus proyectos bandera.



“Los congresistas, de las EPS, porque los financiaron en sus campañas esas mismas entidades, dicen ‘no, no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras’. Pues hermano, si votan porque se vuelvan aseguradoras o hunden el proyecto y las EPS quebraron. Lo que nos están diciendo, no el Gobierno, sino el mismo Congreso de la República, es que se quiebran las EPS”, aseguró el presidente.

Además, el jefe de Estado habló de cómo podría ser ahora la transición en el sistema luego del hundimiento del proyecto.

“Ahora nos toca resolverlo. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada y sin problemas, haciendo la transición, ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas”, indicó Petro.

