El choque entre las senadoras Angélica Lozano e Isabel Zuleta por pantallazo de un chat de prensa

Durante el debate en el Senado de la reforma laboral, frente a todos los congresistas, la senadora Angélica Lozano hizo una denuncia contra su colega Isabel Zuleta por un trino que esta última publicó en sus redes sociales. La legisladora de la Alianza Verde aseguró que la del Pacto Histórico estaba interceptando sus comunicaciones y le pidió a la Corte Suprema de Justicia abrir una investigación por estos hechos.

Lozano empezó pidiendo “a la plenaria escuchar esta denuncia. La senadora Isabel Zuleta está chuzando mis comunicaciones y poniendo en peligro la vida de un joven empleado y trabajador del Congreso, Juan Diego, mi asesor”.

Según dijo, la senadora Zuleta es “una mujer que se ha caracterizado por quemar personas con hostigamiento, difamación, acoso, sicariato moral, está interceptando mis comunicaciones, haciendo montajes y ahora, señor presidente (Efraín Cepeda), mientras se habla y se aprueba una reforma laboral, está poniendo en peligro y en riesgo la vida de un joven trabajador del Congreso, porque ella para sus montajes, cuando no hay mérito, cuando no hay trabajo, cuando no tiene trayectoria, le queda la difamación y el hostigamiento. Y le pido a la Corte Suprema de Justicia que investigue a esta señora por interceptar comunicaciones, por hacer montajes”.

“Que se meta conmigo, pero no con un joven de mi UTL, porque nosotros todo el tiempo hacemos cuadros con información, comparación, la compartimos, la difundimos y esta señora está interceptando mis comunicaciones”, aseveró, subrayando que “no todo vale. Allá usted en su ralea de quemar gente y hacer sicariato moral, que es lo que la caracteriza. No se puede meter con los trabajadores del Congreso”.

Noticias Caracol se puso en contacto con el equipo de comunicaciones de Lozano, el cual manifestó que Isabel Zuleta publicó una imagen del grupo de prensa de la senadora, en el que "se mantiene contacto con periodistas y se envían recursos para los periodistas sobre los temas legislativos”.

No obstante, en el pantallazo que la senadora Zuleta compartió, esta no tapó el número de uno de los asesores de Angélica y “a nuestro colega ya le están llegando mensajes amenazantes”, señalaron.

Precisamente, el joven que menciona la congresista de la Alianza Verde publicó a través de sus redes sociales: “Senadora Isabel Zuleta, estamos en pleno debate de la reforma laboral y usted vulnera el más sagrado de mis derechos: el de la privacidad. Ha hecho público mi número de teléfono personal. Isabel Zuleta, la responsabilizo de cualquier cosa que me suceda”.

La respuesta de Isabel Zuleta

Tras la denuncia de Lozano, la senadora del Pacto Histórico le respondió a la legisladora: “Nos vemos en la Corte, senadora. Es usted la que quiere ocultar lo que le quiere hacer a la clase trabajadora. Aquí nadie está chuzando a nadie, deje de calumniar. Nosotros lo que hemos hecho es descubrir la manera como usted viene aliándose con la derecha a favor de los patronos”.

Aseguró que “ese chat del que usted habla lo tiene con periodistas, que también son de la clase trabajadora, que también están con nosotros. Aquí no hay nadie chuzando a nadie. ¿Sabe cuál es su problema, senadora? Que nosotros también tenemos amigos que nos pasan lo que usted les está diciendo a los demás. Ese chat no es de su equipo, ese chat es de un montón de periodistas, es abierto. ¿Y sabe qué se le pasa diciendo usted? Se la pasa hablando de nuestros ministros. ¿Por qué no le gusta que la descubramos? ¿Por qué no le gusta que le digamos al país la clase de persona que es usted?”.

“Nos vemos en la Corte, senadora, porque yo no le tengo miedo”, finalizó.

SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co